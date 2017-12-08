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21:22 (мск), источник: Газета.Ру

Директор калининградского универсама рассказала, почему разорвала договор аренды для встречи с Навальным

Директор универсама «Московский» досрочно разорвала договор аренды помещения для встречи политика Алексея Навального со своими сторонниками. Копия письма, направленного на имя главы федерального штаба Навального, директора Фонда поддержки средств массовой информации «Пятое время года» Леонида Волкова, имеется в распоряжении «Нового Калининграда».

Источник: AP 2017

В письме говорится, что директор универсама Александра Николайчик 1 декабря заключила договор на аренду помещения для закрытого общественного мероприятия. Николайчик отмечает, что в «последние дни в соцсетях распространяется информация о приглашении большого круга лиц» на встречу с Навальным.

«Я предприниматель, но меня смущает, что призыв калининградцев на встречу с блогером подается как встреча с кандидатом в Президенты России. Между тем, дважды судимый А. Навальный юридически не имеет права участвовать в выборах. И я не хочу, чтобы мое имя и мое предприятие использовалось какими-то деятелями для введения в заблуждение жителей нашего города», — пишет Николайчик. Письмо подписано А. Б. Николайчик и заверено печатью.

Со своими сторонниками Алексей Навальный планировал встретиться в воскресенье, 10 декабря, в «колодце» на Московском проспекте. В штабе Навального в Калининграде сообщили, что письмо от владельца территории, где первоначально должна была пройти встреча, действительно поступило юристам политика. Сейчас они его изучают. Александра Николайчик на момент публикации новости комментариев была недоступна.

В пятницу стало известно, что мэрия Калининграда согласовала встречу с Навальным в Южном парке.

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30 ноября© Ньюстюб
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