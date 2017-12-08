Директор калининградского универсама рассказала, почему разорвала договор аренды для встречи с Навальным

Источник: AP 2017

В письме говорится, что директор универсама Александра Николайчик 1 декабря заключила договор на аренду помещения для закрытого общественного мероприятия. Николайчик отмечает, что в «последние дни в соцсетях распространяется информация о приглашении большого круга лиц» на встречу с Навальным.

«Я предприниматель, но меня смущает, что призыв калининградцев на встречу с блогером подается как встреча с кандидатом в Президенты России. Между тем, дважды судимый А. Навальный юридически не имеет права участвовать в выборах. И я не хочу, чтобы мое имя и мое предприятие использовалось какими-то деятелями для введения в заблуждение жителей нашего города», — пишет Николайчик. Письмо подписано А. Б. Николайчик и заверено печатью.

Со своими сторонниками Алексей Навальный планировал встретиться в воскресенье, 10 декабря, в «колодце» на Московском проспекте. В штабе Навального в Калининграде сообщили, что письмо от владельца территории, где первоначально должна была пройти встреча, действительно поступило юристам политика. Сейчас они его изучают. Александра Николайчик на момент публикации новости комментариев была недоступна.