«Российский генерал» ответил на сообщения об участии в деле о гибели MH17

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Российский генерал-полковник в отставке Николай Ткачев ответил на сообщения о том, что он мог быть одним из фигурантом дела о крушении рейса MH17 на Востоке Украины в 2014 году. Сообщения об этом он назвал «глупостью и дурью», сообщает ТАСС.

«Я не знаю, кто что там говорит, но это очевидная глупость и дурь. Я много лет живу в Екатеринбурге, занимаюсь военно-патриотическим воспитанием детишек. Нахожусь в постоянном контакте с общественными организациями, участвую в различных публичных мероприятиях и всегда в поле зрения средств массовой информации», — заявил Ткачев.

Генерал-полковник Ткачев ушел в отставку в декабре 2010 года, говорилось в указе президента России.

Исследовательская группа Bellingcat совместно с изданием Insider 8 декабря сообщила, что он мог быть одним из фигурантов дела по катастрофе рейса MH17 в июле 2014 года на Востоке Украины. Одна из версий катастрофы гласит, что лайнер был сбит зенитной ракетой из комплекса «Бук», который мог быть передан ополченцам Россией.

Участники расследования сделали подобный вывод на основании аудиозаписи голоса Ткачева. Ее проанализировали и сравнили с записью прослушки переговоров участников противостоянии на Востоке Украины летом 2014 года. Журналисты Insider отправили аудиофайлы на анализ в Национальный центр медиакриминалистики Университета Колорадо в Денвере и в Литовский центр судебной экспертизы. Эксперты центров пришли к выводу, что с высокой долей вероятности на них зафиксирован голос одного человека, известного под позывным Дельфин.

При этом сам Ткачев заявил ранее Insider, что он «из Екатеринбурга никуда не выезжал», а на Украине в 2014 году не был.

Генерал-полковник Ткачев после отставки с февраля 2011 года по август 2012 года был главным военным советником в Сирии, указали в Bellingcat. После этого он был назначен главным инспектором Центрального военного округа, рассказал он изданию Insider. Международная следственная группа (JIT), занимающаяся расследованием обстоятельств катастрофы лайнера, отреагировала на публикацию, заявив что следователи «с большим интересом обратили внимание на эту информацию».