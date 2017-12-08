«Российский генерал» ответил на сообщения об участии в деле о гибели MH17

Российский
«Я не знаю, кто что там говорит, но это очевидная глупость и дурь. Я много лет живу в Екатеринбурге, занимаюсь
Исследовательская группа Bellingcat совместно с изданием Insider 8 декабря сообщила, что он мог быть одним из фигурантов дела по катастрофе рейса MH17 в июле 2014 года на Востоке Украины. Одна из версий катастрофы гласит, что лайнер был сбит зенитной ракетой из комплекса «Бук», который мог быть передан ополченцам Россией.
Участники расследования сделали подобный вывод на основании аудиозаписи голоса Ткачева. Ее проанализировали и сравнили с записью прослушки переговоров участников противостоянии на Востоке Украины летом 2014 года. Журналисты Insider отправили аудиофайлы на анализ в Национальный центр медиакриминалистики Университета Колорадо в Денвере и в Литовский центр судебной экспертизы. Эксперты центров пришли к выводу, что с высокой долей вероятности на них зафиксирован голос одного человека, известного под позывным Дельфин.
При этом сам Ткачев заявил ранее Insider, что он «из Екатеринбурга никуда не выезжал», а на Украине в 2014 году не был.
Катастрофа малайзийского Boeing MH17 произошла 17 июля 2014. Никто из 298 человек, находившихся на борту, не выжил.