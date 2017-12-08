В Совфеде пригрозили США «мощным оружием» в случае выхода из РСМД

Источник: РИА "Новости"

Сенатор выступает против изменения договора, которые позволяет частично сдерживать угрозы от потенциальных противников. По его мнению, данное соглашение не только остановило «гонку вооружений, но и, вероятнее всего, предотвратило ядерный конфликт, передает РИА «Новости».

Благодаря подписанию ДРСМД был уничтожен целый класс опасного оружия, в том числе баллистические и крылатые ракеты наземного базирования с дальностью 500−5500 км.