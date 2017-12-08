В результате авиаудара Израиля по сектору Газа ранены 10 человек

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Обмен ударами произошел в день массовых палестинских протестов против решения США признать Иерусалим столицей Израиля.

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«Десять человек ранены… в результате израильской бомбардировки военного объекта в городе Бейт-Лахии», — сообщил РИА Новости представитель местных медицинских служб.

Налет на северную часть сектора Газа последовал за запуском по югу Израиля по меньшей мере двух ракет, одна из которых была перехвачена системой ПРО «Железный купол».