В Киеве задержан Михаил Саакашвили

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По словам генерального прокурора Украины Юрия Луценко, ранее Михаил Саакашвили получил от украинского олигарха Сергея Курченко деньги на организацию массовых беспорядков на Украине. Одному из его соратников уже предъявлено обвинение в госизмене.

По словам собеседника «Ъ», близкого к украинским силовым структурам, Михаил Саакашвили будет допрошен и скорее всего арестован и осужден. После этого его экстрадируют в Грузию или депортируют в Польшу, из которой он прибыл на территорию Украины.

Советник главы МВД Украины, депутат парламентской фракции «Народный фронт» парламента Антон Геращенко написал в Twitter, что мера пресечения Михаилу Саакашвили будет определена в течение 72 часов.

Сейчас в изолятор, где находится господин Саакашвили, прибыли его адвокаты.

Ранее Михаил Саакашвили анонсировал многотысячный митинг в Киеве за импичмент президента Украины.

5 декабря господин Саакашвили сначала был задержан сотрудниками СБУ и Генпрокуратуры по подозрению в «содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности», однако затем при помощи своих сторонников бежал из-под стражи. Вечером того же дня Генпрокуратура объявила политика в розыск, однако не смогла его задержать.