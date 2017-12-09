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12Задержание Михаила Саакашвили
00:41 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

В Киеве задержан Михаил Саакашвили

В Киеве полиция и Служба безопасности Украины задержали бывшего президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Его ближайший соратник Давид Сакварелидзе сообщил в Facebook, что господина Саакашвили везут на допрос в изолятор СБУ.

Источник: Reuters

По словам генерального прокурора Украины Юрия Луценко, ранее Михаил Саакашвили получил от украинского олигарха Сергея Курченко деньги на организацию массовых беспорядков на Украине. Одному из его соратников уже предъявлено обвинение в госизмене.

По словам собеседника «Ъ», близкого к украинским силовым структурам, Михаил Саакашвили будет допрошен и скорее всего арестован и осужден. После этого его экстрадируют в Грузию или депортируют в Польшу, из которой он прибыл на территорию Украины.

Советник главы МВД Украины, депутат парламентской фракции «Народный фронт» парламента Антон Геращенко написал в Twitter, что мера пресечения Михаилу Саакашвили будет определена в течение 72 часов.

Сейчас в изолятор, где находится господин Саакашвили, прибыли его адвокаты.

Ранее Михаил Саакашвили анонсировал многотысячный митинг в Киеве за импичмент президента Украины.

5 декабря господин Саакашвили сначала был задержан сотрудниками СБУ и Генпрокуратуры по подозрению в «содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности», однако затем при помощи своих сторонников бежал из-под стражи. Вечером того же дня Генпрокуратура объявила политика в розыск, однако не смогла его задержать.

Янина Соколовская, Киев

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