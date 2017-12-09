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02:09 (мск), источник: ТАСС

За сутки в стычках с израильской полицией погибли два палестинца, более 1 тыс. пострадали

КАИР, 9 декабря. /ТАСС/. Два палестинца погибли и более 1 тыс. арабов пострадали за сутки столкновений жителей оккупированных палестинских земель с израильской полицией. Такие данные, как сообщил электронный сайт газеты Al-Masry Al-Youm, привело в субботу министерство здравоохранения Палестины.

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По информации ведомства, к концу минувшего дня общее число пострадавших, в том числе получивших отравления газом, в ходе стычек палестинцев с полицейскими достигло 1,1 тыс. человек, подавляющее большинство из них — в городах Западного берега реки Иордан.

Однако именно в секторе Газа погибли два участника протестных акций — 54-летний Махер Ата-Алла и Махмуд аль-Масри, которому было 30 лет. Оба были убиты выстрелами из огнестрельного оружия. Ранее минздрав также сообщал о трех получивших огнестрельные ранения палестинцах, которые находятся в тяжелом состоянии.

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Массовые выступления палестинцев в знак протеста против принятого США решения о признании Иерусалима столицей Израиля проходили в пятницу на оккупированном Западном берегу реки Иордан и в восточной части сектора Газа. Тысячи арабов вышли на улицы городов и поселков, в которых с ночи власти Израиля значительно усилили меры безопасности, ожидая демонстраций местных жителей после пятничной полуденной молитвы.

В среду президент США Дональд Трамп, выступая в Белом доме, заявил, что настало время официально признать Иерусалим столицей еврейского государства. Глава американской администрации поручил Госдепартаменту начать подготовку к переводу американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

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8 декабря© Ньюстюб
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