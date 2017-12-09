За сутки в стычках с израильской полицией погибли два палестинца, более 1 тыс. пострадали

13 фотографий 13 фотографий 13 фотографий

По информации ведомства, к концу минувшего дня общее число пострадавших, в том числе получивших отравления газом, в ходе стычек палестинцев с полицейскими достигло 1,1 тыс. человек, подавляющее большинство из них — в городах Западного берега реки Иордан.

Однако именно в секторе Газа погибли два участника протестных акций — 54-летний Махер Ата-Алла и Махмуд аль-Масри, которому было 30 лет. Оба были убиты выстрелами из огнестрельного оружия. Ранее минздрав также сообщал о трех получивших огнестрельные ранения палестинцах, которые находятся в тяжелом состоянии.

Читайте также В результате авиаудара Израиля по сектору Газа ранены 10 человек

Массовые выступления палестинцев в знак протеста против принятого США решения о признании Иерусалима столицей Израиля проходили в пятницу на оккупированном Западном берегу реки Иордан и в восточной части сектора Газа. Тысячи арабов вышли на улицы городов и поселков, в которых с ночи власти Израиля значительно усилили меры безопасности, ожидая демонстраций местных жителей после пятничной полуденной молитвы.