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03:17 (мск), источник: ТАСС

Politico: США введут санкции против России за нарушение ДРСМД

ВАШИНГТОН, 9 декабря. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа введет новые санкции в отношении России за нарушение Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщила в пятницу газета Politico со ссылкой на источник в администрации.

Источник: AP 2017

По данным неназванного представителя администрации высокого ранга, рестрикции будут введены министерством торговли в отношении российских компаний, которые якобы оказывали технологическое содействие в разработке запрещенных договором крылатых ракет. Как пояснил источник, решение ввести новые санкции в отношении российских организаций было принято Советом национальной безопасности (СНБ) при Белом доме. Путем введения этих ограничений американская администрация хочет «изменить экономические планы» российского руководство, утверждает издание.

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Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Вене по итогам участия в заседании Совета глав МИД ОБСЕ назвал обвинения в адрес России в нарушении ДРСМД голословными и не заслуживающими внимания. США впервые обвинили Россию в нарушении ДРСМД еще в июле 2014 года. Затем Вашингтон неоднократно повторял это утверждение, с которым Москва выражала категорическое несогласие, отмечая, что в заявлениях американской стороны нет конкретики. Россия выдвигает США встречные претензии по выполнению ДРСМД.

Сам договор был подписан 30 лет назад 8 декабря в Вашингтоне; вступил в силу 1 июня 1988 года. В 1992 году в связи с распадом СССР договор приобрел многосторонний характер: его участниками, помимо США и России, стали Белоруссия, Казахстан и Украина (до уничтожения ими ракет соответствующего класса). Под действие ДРСМД подпадали развернутые и неразвернутые ракеты меньшей (от 500 до 1000 км) и средней дальности (от 1000 до 5500 км) наземного базирования. Всего СССР уничтожил 1846 ракет, США — 846.

В Белом доме пока не прокомментировали ТАСС информацию, распространенную изданием.

Марк Тонер: Россия нарушает договор РСМД
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9 марта© Ньюстюб
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