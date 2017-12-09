Politico: США введут санкции против России за нарушение ДРСМД

По данным неназванного представителя администрации высокого ранга, рестрикции будут введены министерством торговли в отношении российских компаний, которые якобы оказывали технологическое содействие в разработке запрещенных договором крылатых ракет. Как пояснил источник, решение ввести новые санкции в отношении российских организаций было принято Советом национальной безопасности (СНБ) при Белом доме. Путем введения этих ограничений американская администрация хочет «изменить экономические планы» российского руководство, утверждает издание.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Вене по итогам участия в заседании Совета глав МИД ОБСЕ назвал обвинения в адрес России в нарушении ДРСМД голословными и не заслуживающими внимания. США впервые обвинили Россию в нарушении ДРСМД еще в июле 2014 года. Затем Вашингтон неоднократно повторял это утверждение, с которым Москва выражала категорическое несогласие, отмечая, что в заявлениях американской стороны нет конкретики. Россия выдвигает США встречные претензии по выполнению ДРСМД.
Сам договор был подписан 30 лет назад 8 декабря в Вашингтоне; вступил в силу 1 июня 1988 года. В 1992 году в связи с распадом СССР договор приобрел многосторонний характер: его участниками, помимо США и России, стали Белоруссия, Казахстан и Украина (до уничтожения ими ракет соответствующего класса). Под действие ДРСМД подпадали развернутые и неразвернутые ракеты меньшей (от 500 до 1000 км) и средней дальности (от 1000 до 5500 км) наземного базирования. Всего СССР уничтожил 1846 ракет, США — 846.
В Белом доме пока не прокомментировали ТАСС информацию, распространенную изданием.