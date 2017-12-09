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06:56 (мск), источник: ТАСС

WSJ: Lockheed Martin установит для Пентагона на истребители F-15 лазерное оружие

НЬЮ-ЙОРК, 9 декабря. /ТАСС/. Пентагон предоставил американской корпорации Lockheed Martin контракт на установку на истребители F-15 лазерного оружия, способного уничтожать беспилотники и атакующие ракеты. Об этом сообщила в пятницу газета Wall Street Journal.

Источник: Reuters

По ее данным, контракт стоимостью $26 млн был заключен в ноябре. Пентагон рассчитывает заполучить лазерное оружие мощностью не менее 50 киловатт, способное уничтожать цель с расстояния не менее 1,6 км, отмечает издание. Минобороны рассчитывает, что в дальнейшем мощность оружия будет увеличена до 100−150 киловатт. Как ожидается, оснащенные лазерами F-15 поступят на вооружение к 2021 году.

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Lockheed Martin в августе провела испытания лазерной установки для поражения беспилотных летательных аппаратов. Они состоялись на полигоне сухопутных войск США Уайт-Сэндз в штате Нью-Мексико. В ходе них использовался переносной 30-киловаттный лазер наземного базирования ATHENA. Lockheed Martin обнародовала видеозапись испытаний, на которой видно, как лазерный луч поражает хвостовое оперение летательных аппаратов, в результате чего они начинают гореть, теряют управляемость и падают на землю.

Подобного рода вооружения разрабатывают и другие компании военно-промышленного комплекса США, включая Raytheon, которая в июне в ходе испытаний сбила беспилотники при помощи лазера, установленного на вертолете Apache, с расстояния 1,4 км. В июле американские ВС провели в водах Персидского залива испытания лазерной пушки на борту плавбазы спецназа — корабля Ponce. Тогда также были поражены различные цели, включая беспилотные летательные аппараты.

Американцы испытали в Персидском заливе лазерное оружие
Во время загрузки произошла ошибка.
18 июля© Ньюстюб
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