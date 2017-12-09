WSJ: Lockheed Martin установит для Пентагона на истребители F-15 лазерное оружие

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По ее данным, контракт стоимостью $26 млн был заключен в ноябре. Пентагон рассчитывает заполучить лазерное оружие мощностью не менее 50 киловатт, способное уничтожать цель с расстояния не менее 1,6 км, отмечает издание. Минобороны рассчитывает, что в дальнейшем мощность оружия будет увеличена до 100−150 киловатт. Как ожидается, оснащенные лазерами F-15 поступят на вооружение к 2021 году.

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Lockheed Martin в августе провела испытания лазерной установки для поражения беспилотных летательных аппаратов. Они состоялись на полигоне сухопутных войск США Уайт-Сэндз в штате Нью-Мексико. В ходе них использовался переносной 30-киловаттный лазер наземного базирования ATHENA. Lockheed Martin обнародовала видеозапись испытаний, на которой видно, как лазерный луч поражает хвостовое оперение летательных аппаратов, в результате чего они начинают гореть, теряют управляемость и падают на землю.