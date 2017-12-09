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11:57 (мск), источник: Sputnik.md

Молдову могут принять в Шенген: будут сняты все ограничения

Эксперт в области международных отношений Николай Афанас в эфире радиостудии Sputnik Молдова прокомментировал предложение Европейского парламента о принятии Молдовы в Шенгенскую зону.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 09 дек — Sputnik. Молдове предлагают вступить в Шенгенскую зону — это, наряду с тремя другими преференциями, содержится в новом плане взаимоотношений, предложенном трем странам-участницам программы «Восточного партнерства».

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ЕС, в лице Комитета по иностранным делам Европарламента, предложил ввести для Молдовы, Грузии и Украины модель «Восточное партнерство плюс», которая дает этим странам возможность присоединиться к таможенному, энергетическому, цифровому союзам ЕС и даже Шенгенской зоне.

По словам заведующего кафедры международных отношений Института международных отношений (IRIM) Николая Афанаса, вступление Молдовы в Шенгенскую зону означает снятие ограничений на нахождение на территории ЕС для молдавских граждан, которое в настоящее время составляет 90 дней в течение полугода.

«У нас есть только туристические возможности, то есть мы имеем право находиться в Шенген зоне не больше трех месяцев. Вход в Шенген означает снятие этого ограничения в 90 дней, и мы сможем там находиться больше. То есть нас ставят на один уровень с гражданами остальных европейских государств», — сказал Афанас.

Эксперт подчеркнул, что это означает углубленную интеграцию, приближенную к правам стран-членов ЕС.

«Это означает очень многое. Это значит некоторое включение в ЕС без политических аспектов. Большинство стран стремятся в ЕС именно для экономических выгод — это таможенная составляющая. Что касается социальных выгод — это Шенген зона», — сказал Афанас.

Однако, путь к этому приятному бонусу может быть тернист и даже непреодолим. Предложив Молдове привилегии, европейцы не забыли о своем главном принципе в отношениях со странами «Восточного партнерства» — «большее для большего».

«Они считают, что мы должны иметь мотивацию. Они говорят: “Чем больше вы проводите реформ, чем больше у вас успехов, тем больше вам дают”. ЕС всегда любил работать по принципу мотивации государств: то есть перед нами ставят финальную цель, а потом нам ставят условия», — добавил эксперт.

Поэтому привилегии, предложенные Евросоюзом, не стоит воспринимать как решенный факт — это лишь финальная точка. Чтобы добраться до нее необходимо выполнить ряд четких условий, с которыми до сих пор не справились даже некоторые страны-члены ЕС. К примеру, Румыния и Болгария. Шенген — их давняя мечта. Однако с 2011 года ЕС им выдвигает все новые и новые требования: укрепить границы, побороть коррупцию, обеспечить справедливую судебную систему.

Готова ли Молдова «переплюнуть» в укреплении ценностей своих восточноевропейских соседей? Хотелось бы верить, что да.

Участниками Шенгенского соглашения на данный момент являются 22 из 28 стран Евросоюза. Великобритания, Ирландия и Кипр не входят в Шенген, а Румыния, Болгария и Хорватия находятся на пути к вступлению в сообщество.

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