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13:24 (мск), источник: РИА Новости

Тимошенко попросила Порошенко освободить Саакашвили

КИЕВ, 9 дек — РИА Новости. Экс-премьер Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала президента Украины Петра Порошенко немедленно освободить экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и не повторять ошибок экс-президента Украины Виктора Януковича, при котором в тюрьму посадили саму Тимошенко.

Источник: РИА Новости

Саакашвили во вторник был задержан в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Однако сторонники отбили его у правоохранителей, после чего отправились в центр Киева требовать импичмента президента.

Видео
В Киеве задержан Михаил Саакашвили

В среду правоохранители пришли в палаточный городок к Саакашвили, где его соратники оказали им сопротивление. Задержать Саакашвили правоохранителям удалось только в пятницу поздно вечером, после чего его привезли в изолятор. Генпрокуратура намерена ходатайствовать о его домашнем аресте.

«На четвертом году своего правления вы становитесь одновременно президентом, прокурором, парламентом, правительством, судом и генпродюсером всех телеканалов. И теперь вы бросаете за решетку своих оппонентов — так, как это делал Янукович. Вспомните, чем все закончилось. Ростов не резиновый. Я понимаю, что Михаила Саакашвили посадил не генеральный прокурор, не суд, не любая другая правоохранительная структура. Его посадили конкретно вы. Поэтому я и обращаюсь конкретно к вам: немедленно отмените все свои команды. Не позорьте Украину в глазах всего мира и собственного народа. Немедленно освободите Саакашвили», — написала Тимошенко в субботу в Facebook.

Печерский районный суд 11 октября 2011 года при правлении Януковича приговорил Тимошенко к семи годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов между «Нафтогазом» Украины и «Газпромом» в 2009 году.

В конце 2011 года она была отправлена отбывать наказание в Качановскую исправительную колонию № 54. Парламент Украины 22 февраля 2014 года, после смены власти и побега Януковича, декриминализировал статьи уголовного кодекса, по которым была осуждена Тимошенко, экс-премьера освободили в тот же день.

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