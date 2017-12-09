Тимошенко попросила Порошенко освободить Саакашвили

Источник: РИА Новости

Саакашвили во вторник был задержан в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Однако сторонники отбили его у правоохранителей, после чего отправились в центр Киева требовать импичмента президента.

Видео В Киеве задержан Михаил Саакашвили

В среду правоохранители пришли в палаточный городок к Саакашвили, где его соратники оказали им сопротивление. Задержать Саакашвили правоохранителям удалось только в пятницу поздно вечером, после чего его привезли в изолятор. Генпрокуратура намерена ходатайствовать о его домашнем аресте.

«На четвертом году своего правления вы становитесь одновременно президентом, прокурором, парламентом, правительством, судом и генпродюсером всех телеканалов. И теперь вы бросаете за решетку своих оппонентов — так, как это делал Янукович. Вспомните, чем все закончилось. Ростов не резиновый. Я понимаю, что Михаила Саакашвили посадил не генеральный прокурор, не суд, не любая другая правоохранительная структура. Его посадили конкретно вы. Поэтому я и обращаюсь конкретно к вам: немедленно отмените все свои команды. Не позорьте Украину в глазах всего мира и собственного народа. Немедленно освободите Саакашвили», — написала Тимошенко в субботу в Facebook.

Печерский районный суд 11 октября 2011 года при правлении Януковича приговорил Тимошенко к семи годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов между «Нафтогазом» Украины и «Газпромом» в 2009 году.