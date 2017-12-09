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14:04 (мск), источник: ИА Башинформ

Константин Толкачев открыл памятники героям Советского Союза и обелиск Воинской Славы

УФА, 9 дек 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. Председатель Госсобрания Башкортостана Константин Толкачев принял участие в торжествах по случаю открытия памятников героям Советского Союза времен Великой Отечественной войны. Спикер регионального парламента совершил рабочую поездку в Архангельский и Кармаскалинский районы.

Открытие бюста Герою Советского Союза, маршалу авиации Ивану Пстыго состоялось в его родном селе Валентиновка Архангельского района.

«Несомненно, это был легендарный человек: советский лётчик штурмовой авиации, Герой Советского Союза, кавалер семи орденов Красного Знамени, совершивший свой первый боевой вылет 22 июня 1941 года. Сегодня мы открываем памятник прославленному земляку», — сказал на торжественной церемонии Константин Толкачев.

В селе Узунларово Архангельского района в рамках программы Российского военно-исторического общества по восстановлению и созданию единообразных памятников воинам, павшим на полях сражений Великой Отечественной войны, открылся обелиск Воинской Славы.

«Установка бюстов и обелиска стала возможной благодаря поддержке предложений республики со стороны Российского военно-исторического общества и его председателя, министра культуры России Владимира Мединского, — прокомментировал Константин Толкачев. — Открытие новых памятников — еще одно напоминание о том, что фашизм — это страшное зло, и что мы не должны допустить новых войн, стоять на защите правды и справедливости. Эти памятники — наш долг перед людьми, которые ценой огромных усилий и невообразимых потерь выстояли и победили в страшной войне, сумели поднять страну из руин и сделать ее Великой. Победа и память о ней, память о людях, благодаря которым у нас уже три четверти века мирное небо над головой, будут всегда с нами — в наших сердцах и добрых начинаниях».

В селе Подлубово Кармаскалинского района был установлен бюст Герою Советского Союза Ивану Полунину, воевавшему на фронтах Великой Отечественной войны с июня 1941 года и до последних дней. Он получил звание Героя за месяц до Победы в боях под Кенигсбергом.

Константин Толкачев рассказал о подвиге уроженца Кармаскалинского района.

«Первым проникнув в укрепленный форт, Иван Александрович Полунин заменил выбывшего из строя командира роты, поднял бойцов в штыковую атаку. Кроме того, лично подорвал гранатами пушку и захватил в плен более 30 солдат и офицеров противника. Был ранен, но не покинул поле боя. Такие бесстрашные люди ковали нашу Победу».

Вместе с Константином Толкачевым, который возглавляет Региональное отделение Российского военно-исторического общества, в открытии памятников приняли участие заместитель исполнительного директора Российского военно-исторического общества Петр Поройков, депутат Государственной Думы, председатель Совета Регионального общественного Фонда поисковых отрядов Республики Башкортостан Ильдар Бикбаев, первый заместитель министра культуры республики Валентина Латыпова, главы администраций Архангельского и Кармаскалинского районов Александр Комзалов и Фанзиль Чингизов, ветераны войны и труда, родственники Героев Советского Союза Ивана Пстыго и Ивана Полунина и другие почетные гости.

Справка

Региональное отделение Российского военно-исторического общества по Республике Башкортостан было зарегистрировано в качестве юридического лица в феврале текущего года. В настоящее время ведется активная работа по увеличению численности членов общества и по формированию электронной базы фотоматериалов по теме «Башкортостан в годы Революции и Гражданской войны». Летом обществом уже были установлены и открыты памятники героям времен Великой Отечественной войны в Ишимбае, Кармаскалах и Уфимском районе.

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