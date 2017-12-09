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15:22 (мск), источник: Sputniknews.kz

Назарбаев и Эрдоган обсудили график предстоящих встреч

Состоялся телефонный разговор с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 9 дек — Sputnik. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поговорил со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом по телефону, сообщается на сайте Акорды.

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В ходе разговора лидеры стран обсудили актуальные аспекты двустороннего сотрудничества и региональной повестки дня. В частности, стороны обменялись мнениями касательно вопросов внеочередного саммита Организации исламского сотрудничества, проведение которого планируется 13 декабря текущего года в Стамбуле по инициативе Турции.

Кроме того, главы государств рассмотрели график предстоящих встреч, а также вопросы дальнейшего углубления отношений между двумя странами.

Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

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