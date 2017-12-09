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14:29 (мск), источник: ТАСС

КНДР назвала Трампа «сумасшедшим маразматиком» за признание Иерусалима столицей Израиля

ТАСС, 9 декабря. /ТАСС/. Пхеньян осуждает решение правительства Соединенных Штатов о признании Иерусалима в качестве официальной столицы Израиля и считает американского лидера «сумасшедшим маразматиком».

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Об этом в субботу сообщило агентство ЦТАК со ссылкой на заявление МИД КНДР.

«Решение [президента США Дональда] Трампа о признании города Аль-Кудс (Иерусалим — прим. ТАСС) в качестве израильской столицы и переносе туда американского посольства — откровенное игнорирование и оскорбление норм международного законодательства, как и единой воли международного сообщества. Оно достойно всеобщего осуждения и неприятия», — отмечается в документе.

Внешнеполитическое ведомство КНДР указало на необходимость справедливого урегулирования данного вопроса с учетом интересов палестинского народа.

«Трамп болтает о полном разрушении единого суверенного государства [Израиля]. <…> Это заявления сумасшедшего маразматика, и международная общественность четко увидела из подобных речей, кто именно разрушает мир и подрывает безопасность на нашей планете, выступая в роли глобального хулигана», — сообщает центральное агентство страны.

6 декабря Трамп заявил, что настало время признать Иерусалим столицей еврейского государства и распорядился перенести туда посольство США из Тель-Авива.

Трамп подписал закон, который его предшественники откладывали с 1995 года
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13:57 (мск)© Ньюстюб
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