Президент Татарстана предложил устроить экзамен главам отстающих районов

Источник: Prokazan.ru

По его словам, несмотря на положительную динамику производства животноводческой продукции по республике, ряд районов продолжает снижать поголовье крупного рогатого скота. Таких районов в республике 17.

— По 1700 голов потеряли Арск, Муслюмово и другие, и теперь им сложно будет рассчитывать на положительную динамику по животноводческой продукции, — отметил Ахметов.

Отмечается, что при обилии кормов не смогли мобилизоваться Апастово, Бавлы, Ютаза.

Выслушав доклад Ахметова, президент Татарстана Рустам Минниханов призвал глав районов, отстающих в сфере животноводства, исправить ситуацию.