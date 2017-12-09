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14:31 (мск), источник: Prokazan.ru

Президент Татарстана предложил устроить экзамен главам отстающих районов

Министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов на совещании в Доме правительства доложил об итогах работы отрасли животноводства в Татарстане за 11 месяцев этого года, передает пресс-служба правительства.

Источник: Prokazan.ru

По его словам, несмотря на положительную динамику производства животноводческой продукции по республике, ряд районов продолжает снижать поголовье крупного рогатого скота. Таких районов в республике 17.

 — По 1700 голов потеряли Арск, Муслюмово и другие, и теперь им сложно будет рассчитывать на положительную динамику по животноводческой продукции, — отметил Ахметов.

Отмечается, что при обилии кормов не смогли мобилизоваться Апастово, Бавлы, Ютаза.

Выслушав доклад Ахметова, президент Татарстана Рустам Минниханов призвал глав районов, отстающих в сфере животноводства, исправить ситуацию.

 — Главам, которые «буксуют» по животноводству, давайте организуем трехдневный семинар-учебу по основам животноводства. Видимо, они ничего не понимают в этом вопросе. А потом проведем экзамен!, — добавил Минниханов.

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