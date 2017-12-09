Алиханов: Обваливающиеся склоны в Пионерском выглядят угрожающе

Источник: Клопс.ru

«Эти березы, которые буквально в воздухе висят, пляжа которого нет. Выглядит угрожающе. Мы шли с главой Пионерского Евгением Михейкиным, я ему говорю, почти как в Светлогорске выглядит, это уже как злая шутка», — заявил Алиханов.

Глава области сообщил, что региональные власти будут помогать городу в вопросах берегоукрепления. 11 декабря планируется провести совещание с руководителями всех приморских муниципалитетов.

«Будем обсуждать комплексную программу защитных сооружений, и развития наращивания пляжей. Далее нужно привлекать специалистов, так как есть критика. Следует понимать, что нам надо срочно что-то делать, нет времени заниматься долгим проектированием», — отметил губернатор.