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14:27 (мск), источник: Клопс.ru

Алиханов: Обваливающиеся склоны в Пионерском выглядят угрожающе

Обваливающиеся склоны у променада в Пионерском выглядят угрожающе. Об этом, в субботу, 9 декабря, во время рабочего выезда журналистам сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Источник: Клопс.ru

«Эти березы, которые буквально в воздухе висят, пляжа которого нет. Выглядит угрожающе. Мы шли с главой Пионерского Евгением Михейкиным, я ему говорю, почти как в Светлогорске выглядит, это уже как злая шутка», — заявил Алиханов.

Глава области сообщил, что региональные власти будут помогать городу в вопросах берегоукрепления. 11 декабря планируется провести совещание с руководителями всех приморских муниципалитетов.

«Будем обсуждать комплексную программу защитных сооружений, и развития наращивания пляжей. Далее нужно привлекать специалистов, так как есть критика. Следует понимать, что нам надо срочно что-то делать, нет времени заниматься долгим проектированием», — отметил губернатор.

В ноябре в Пионерском возле резиденции президента рухнул склон. В администрации города заявили, что практически весь променад в Пионерском находится в управлении «Балтберегозащиты», и еще небольшая часть склона и променада — в ведении Управления по делам президента.

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