Ярошук: Я в шоке от равнодушия своих подчинённых

Источник: Клопс.ru

В одном из дворов по улице Портовой Ярошук обратил внимание на огромную лужу, которая мешает проходу жителей к подъездам и к мусорке. Глава города посетовал, что ответственные за реализацию программы по благоустройству чиновники не увидели, что здесь «переплыть можно только на лодке».

«Ну как этого можно было не увидеть? Тем более что это наша земля, муниципальная, деньги нашли бы быстро, чтобы людям сделать дорогу. Буду в понедельник серьёзно разговаривать со своими подчинёнными и наказывать. От этого равнодушия своих подчинённых я, конечно, в шоке», — сказал Ярошук.