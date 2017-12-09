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16:25 (мск), источник: Клопс.ru

Ярошук: Я в шоке от равнодушия своих подчинённых

Глава Калининграда шокирован равнодушием, с которым некоторые его подчинённые относятся к проблемам горожан. Об этом Александр Ярошук в субботу, 9 декабря заявил журналистам во время объезда городских дворов, которые попали в программу по благоустройству «Формирование комфортной городской среды».

Источник: Клопс.ru

В одном из дворов по улице Портовой Ярошук обратил внимание на огромную лужу, которая мешает проходу жителей к подъездам и к мусорке. Глава города посетовал, что ответственные за реализацию программы по благоустройству чиновники не увидели, что здесь «переплыть можно только на лодке».

«Ну как этого можно было не увидеть? Тем более что это наша земля, муниципальная, деньги нашли бы быстро, чтобы людям сделать дорогу. Буду в понедельник серьёзно разговаривать со своими подчинёнными и наказывать. От этого равнодушия своих подчинённых я, конечно, в шоке», — сказал Ярошук.

С начала 2017 года в Калининграде реализуется программа «Формирование комфортной городской среды». Ранее Клопс.Ru опубликовал список адресов 27 дворов, которые будут благоустроены в рамках этой программы.

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