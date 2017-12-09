Эмиграция в ЕС: почему легче это сделать из Африки, чем из Молдовы

Источник: AP 2017

КИШИНЕВ, 9 дек — Sputnik. По расчетам немецких специалистов, при нынешнем коэффициенте рождаемости, который составляет 1,4 родившихся на 1000 населения, к 2040 году в Германии будет больше пенсионеров, чем работающих людей. Эти же специалисты подсчитали, чтобы предотвратить дефицит рабочих рук ежегодно Германия должна принимать до 200 тысяч трудовых мигрантов.

Это немцы делают с опережением графика — за счет огромного притока мигрантов из мусульманских стран. Что вызывает вопрос среди жителей Восточной Европы, в частности Молдовы и Украины, которым двери в Европу, вроде, открыли, но так, чтобы туда заглянуть, а не остаться.

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Почему политическая элита Европы скорее ждет в ЕС не восточноевропейцев, а выходцев из исламского мира, коих при нынешних миграционных темпах к 2050 году в ЕС станет до 11 процентов. В случае же резкого роста миграции, к середине XXI века приверженцами ислама в Европе станут 30% шведов, 20% немцев и австрийцев, 18% французов и 17,2% британцев.

Почему обосноваться в Европе гражданам Молдовы с одним молдавским паспортом на легальной основе весьма сложно, а для многих невозможно, в то время, как поток мигрантов из африканских и ближневосточных стран не иссякает. С этим вопросом корреспондент радиостудии Sputnik Молдова обратился к немецкому политологу Александру Рару.

Собеседник признал, действительно из таких стран как Сирия, Афганистан, Ирак и даже из стран Магриба (Алжир, Ливия, Мавритания, Марокко, Тунис) легче попасть в Европу для получения политического убежища, чем из Молдовы и Украины. И дело здесь не только в том, что сотни тысяч человек бегут в Европу, спасаясь от войн.

«Европа по своему собственному гуманитарному и гуманистическому законодательству обязана предоставлять прикрытие людям, которые спасаются от войн или преследований в своих собственных странах. И я думаю, что именно мусульмане: сирийцы, афганцы, иракцы и представители стран Северной Африки, прекрасно поняли, что у них есть уникальный шанс абсолютно легально таким образом получить место жительства в Европе», — сказал Рар.

Еще один немаловажный момент, считает собеседник, кроется в комплексах европейцев. Беженцы из Азии и Африки не забыли столетий колониального угнетения, и теперь все громче требуют от Европы компенсации. Деликатная Европа не сопротивляется.

«У стран “старой” Европы — Англия, Франция, Португалия, Голландия, Бельгия и та же Италия — есть комплекс вины в отношении бывших своих колоний именно в Африке и на Ближнем Востоке. Такой же комплекс вины, как и у немцев за те злодеяния, которые сотворила Германия во время Второй мировой войны и которые были значительно хуже. Поэтому европейцы в последние годы открыли двери для эмиграции из этих стран», — добавил Рар.