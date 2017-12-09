Лукашенко подписал указ о страховании урожая, скота и птицы в 2018 году
В документе также прописывается процент возмещения ущерба при гибели или вынужденном убое скота и птицы.
В документе также прописывается процент возмещения ущерба при гибели или вынужденном убое скота и птицы.
Президент Беларуси 8 декабря подписал указ «О страховании урожая сельскохозяйственных культур, скота и птицы в 2018 году». Документ утверждает перечень тех сельхозкультур, скота и птицы, которые подлежат обязательному страхованию с господдержкой в следующем году. Также в указе прописаны тарифы по их страхованию.
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В администрации президента считают, что этот документ поспособствует в 2018 году эффективной реализации механизма обязательного страхования с господдержкой и, соответственно, получению производителями страховых выплат, пишет БелаПАН.