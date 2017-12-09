Лукашенко подписал указ о страховании урожая, скота и птицы в 2018 году

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси 8 декабря подписал указ «О страховании урожая сельскохозяйственных культур, скота и птицы в 2018 году». Документ утверждает перечень тех сельхозкультур, скота и птицы, которые подлежат обязательному страхованию с господдержкой в следующем году. Также в указе прописаны тарифы по их страхованию.

Как сообщает пресс-служба Александра Лукашенко, в документе оговариваются также проценты возмещения ущерба и затрат на пересев в случае, если посеянная в 2018 году культура погибнет. Прописывается и процент возмещения ущерба при гибели или вынужденном убое на фермах скота и птицы.