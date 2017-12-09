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17:51 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Геннадий Зюганов: коммунизм переживет США

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что коммунизм переживет США и всех их президентов. Так он ответил на заявление президента Дональда Трампа о том, что США являются нацией, которая победила в двух мировых войнах и поставила коммунизм на колени.

«Коммунизм в переводе на русский язык — это “общественный”, приоритет общественных интересов перед частными. Он зародился в древнем обществе, когда коллективно охотились и коллективно потом делились добычей. Если прочитаете Нагорную проповедь Иисуса Христа и послание апостола Павла к фессалоникийцам, вы увидите главные лозунги и главные моральные заповеди коммунизма. Он переживет всех трампов, всю Америку и всех нас, потому что это магистральная линия развития человечества», — приводит «РИА Новости» слова господина Зюганова.

По словам лидера КПРФ, если победит «частная, эгоистическая форма жизни», планета погибнет. «Она не выдерживает дикой эксплуатации своих ресурсов и уже мстит тайфунами, наводнениями, пожарами», — сказал Геннадий Зюганов.

По словам господина Зюганова, Владимира Ленина и Иосифа Сталина «ненавидят только за то, что они страну, находящуюся в полуафриканском состоянии, подняли к высотам победы в мае 1945 года, космоса и ракетно-ядерного паритета».

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30 ноября© Ньюстюб
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