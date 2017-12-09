Геннадий Зюганов: коммунизм переживет США

«Коммунизм в переводе на русский язык — это “общественный”, приоритет общественных интересов перед частными. Он зародился в древнем обществе, когда коллективно охотились и коллективно потом делились добычей. Если прочитаете Нагорную проповедь Иисуса Христа и послание апостола Павла к фессалоникийцам, вы увидите главные лозунги и главные моральные заповеди коммунизма. Он переживет всех трампов, всю Америку и всех нас, потому что это магистральная линия развития человечества», — приводит «РИА Новости» слова господина Зюганова.