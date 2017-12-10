Делегация Узбекистана встретилась с мэром города Измир

Источник: Uzdaily.uz

Стороны обсудили вопросы расширения туристического потока между Узбекистаном и Турцией.

Турецкая сторона выразила заинтересованность в налаживании взаимовыгодного сотрудничества по развитию и продвижению турпотенциала между регионами Узбекистана и Измиром. В частности, г-ном Азиз Кожаоглу было предложено проработать вопросы привлечения турецких инвесторов в республику для строительства гостиниц в городах Бухара, Самарканд и Хива.

В ходе встречи со стороны руководства мэрии г. Измир также было предложено реализовать ряд мероприятий по продвижению турпотенциала путем проведения социальных рекламных акций в городах Узбекистана и Измире.

Также стороны договорились о возможности размещения рекламы по продвижению турпотенциала Узбекистана на билбордах центральных улиц Измира, на паритетной основе размещая рекламу Измира на билбордах на трассах и улицах городов Узбекистана.