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00:09 (мск), источник: Uzdaily.uz

Делегация Узбекистана встретилась с мэром города Измир

Делегация Узбекистана провела встречу с мэром г. Измир Азизом Кожаоглу в рамках участия на международной туристической выставки Travel Turkey Izmir 2017. Об этом сообщила пресс-служба Госкомтуризма Республики Узбекистан.

Источник: Uzdaily.uz

Стороны обсудили вопросы расширения туристического потока между Узбекистаном и Турцией.

Турецкая сторона выразила заинтересованность в налаживании взаимовыгодного сотрудничества по развитию и продвижению турпотенциала между регионами Узбекистана и Измиром. В частности, г-ном Азиз Кожаоглу было предложено проработать вопросы привлечения турецких инвесторов в республику для строительства гостиниц в городах Бухара, Самарканд и Хива.

В ходе встречи со стороны руководства мэрии г. Измир также было предложено реализовать ряд мероприятий по продвижению турпотенциала путем проведения социальных рекламных акций в городах Узбекистана и Измире.

Также стороны договорились о возможности размещения рекламы по продвижению турпотенциала Узбекистана на билбордах центральных улиц Измира, на паритетной основе размещая рекламу Измира на билбордах на трассах и улицах городов Узбекистана.

В целях ознакомления возможностями по реализации туристического бизнеса в Узбекистане, стороны договорись организовать ознакомительную поездку в Узбекистан для турецких предпринимателей и представителей местных органов власти г. Измир.

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