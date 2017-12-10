Делегация Узбекистана встретилась с мэром города Измир
Делегация Узбекистана провела встречу с мэром г. Измир Азизом Кожаоглу в рамках участия на международной туристической выставки Travel Turkey Izmir 2017. Об этом сообщила
Делегация Узбекистана провела встречу с мэром г. Измир Азизом Кожаоглу в рамках участия на международной туристической выставки Travel Turkey Izmir 2017. Об этом сообщила
Стороны обсудили вопросы расширения туристического потока между Узбекистаном и Турцией.
Турецкая сторона выразила заинтересованность в налаживании взаимовыгодного сотрудничества по развитию и продвижению турпотенциала между регионами Узбекистана и Измиром. В частности,
В ходе встречи со стороны руководства мэрии г. Измир также было предложено реализовать ряд мероприятий по продвижению турпотенциала путем проведения социальных рекламных акций в городах Узбекистана и Измире.
Также стороны договорились о возможности размещения рекламы по продвижению турпотенциала Узбекистана на билбордах центральных улиц Измира, на паритетной основе размещая рекламу Измира на билбордах на трассах и улицах городов Узбекистана.
В целях ознакомления возможностями по реализации туристического бизнеса в Узбекистане, стороны договорись организовать ознакомительную поездку в Узбекистан для турецких предпринимателей и представителей местных органов власти г. Измир.