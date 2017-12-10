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00:09 (мск), источник: РБК

В Финляндии открылось представительство ДНР

Представительский центр самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) открылся 9 декабря в столице Финляндии Хельсинки. Об этом сообщает «Донецкое агентство новостей» со ссылкой на МИД ДНР.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня в столице Финляндии — городе Хельсинки — состоялось торжественное открытие Представительского центра ДНР», — заявили агентству во внешнеполитическом ведомстве республики.

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По информации МИД ДНР, на церемонии открытия присутствовали председатель Общества дружбы «Финляндия-Россия» Дарья Скиппари-Смирнов и художник и общественный деятель Сергей Зленко. Возглавил представительство финский правозащитник Йохан Бекман.

В ходе мероприятия гости и сотрудники центра подписали благодарственное письмо к МИД ДНР, в котором «намерение поступательно развивать отношения между республикой и Финляндией, в частности в областях экономики, культуры, науки, информации, туризма».

В октябре 2015 года посольство Финляндии в Москве сообщало, что находящаяся в Хельсинки структура «заявляет о том, что она является «Представительством ДНР или посольством ДНР». «Упомянутая ДНР не существует в качестве признанного Финляндией государства и не может иметь посольства или иного официального представительства в Финляндии», — указывалось в сообщении.

«Финляндия подчеркивает территориальную целостность и суверенитет Украинского государства и не одобряет попытки, направленные на отторжение частей территории Украины в одностороннем порядке», — отмечалось в сообщении.

В «Донецком агентстве новостей» подчеркнули, что представительства ДНР также действуют в Греции, Италии, Чехии и Франции.

Вместе с тем, в сентябре власти Франции отказались признать представительство ДНР, открытое в городе Марсель. «Франция не признает сепаратистских образований в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, с которыми мы не имеем отношений», — говорилось в сообщении посольства Франции на Украине. В апреле областной суд чешского города Острава закрыл представительство ДНР в Чехии.

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