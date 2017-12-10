Ливан призвал арабские страны ввести санкции против США

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По его словам, чтобы повлиять на позицию США, необходимо принять сначала превентивные меры, начиная с дипломатических, а затем, если это не поможет, вводить политические, экономические и финансовые санкции.

«Сможет ли это бедствие объединить нас и пробудить от сна? История никогда не простит нас, и будущее устыдится того, что мы сделали», — цитирует слова министра агентство Associated Press. Басил также предлагал созвать экстренный саммит Лиги, что нашло поддержку среди других участников встречи.