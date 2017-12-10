В ООН подсчитали мировой объём взяток

День борьбы с коррупцией: можно ли ее победить кнутом и пряником

По данным Организации Объединённых Наций, ежегодный объём взяток в мире оценивается в один трлн долларов (334 трлн тенге по курсу Нацбанка на 10 декабря 2017 года).

В ООН также отмечают, что мировая экономика теряет еще 2,6 трлн долларов в связи с коррупционной деятельностью. По данным Программ развития ООН (ПРООН), сложная ситуация сложилась в развивающихся странах. Потери, связанные с коррупцией, превосходят объёмы официальной помощи на развитие в 10 раз.