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07:32 (мск), источник: Informburo.kz

В ООН подсчитали мировой объём взяток

Подсчёт вели в рамках программ развития ООН.

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Ежегодный объём взяток подсчитали в ООН, сообщает Центр новостей ООН.

По данным Организации Объединённых Наций, ежегодный объём взяток в мире оценивается в один трлн долларов (334 трлн тенге по курсу Нацбанка на 10 декабря 2017 года).

В ООН также отмечают, что мировая экономика теряет еще 2,6 трлн долларов в связи с коррупционной деятельностью. По данным Программ развития ООН (ПРООН), сложная ситуация сложилась в развивающихся странах. Потери, связанные с коррупцией, превосходят объёмы официальной помощи на развитие в 10 раз.

По данным организации «Transparency International», Казахстан, Россия и Украина по индексу коррупции занимают 131 место в мире.

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