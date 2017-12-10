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07:40 (мск), источник: Newtimes.kz

Сегодня 20 лет указу об объявлении Акмолы столицей Казахстана

Ровно 20 лет назад Глава государства подписал Указ об объявлении города Акмола столицей Казахстана, передает телеканал «Хабар 24».

Источник: Newtimes.kz
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Так, 10 декабря 1997 года началась новая страница в истории независимого государства. В тот же день к работе на новом месте приступили президент, парламент и правительство.

6 мая следующего года Акмола была переименована в Астану, а 10 июня состоялась ее международная презентация. В 1999 году решением ЮНЕСКО Астана получила звание «город мира», еще через год стала членом Международной ассамблеи столиц и крупных городов.

В целом, перенос главного города из Алматы в Астану ознаменовал начало больших реформ, в рамках разработанной в то время Стратегии «Казахстан-2030», сообщат телеканал. Астана стала именно той площадкой, на которой были продемонстрированы результаты нового экономического рывка.

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