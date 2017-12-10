Сегодня 20 лет указу об объявлении Акмолы столицей Казахстана

Источник: Newtimes.kz

Читайте также Самое дорогое жилье в кризисном Казахстане: Алматы уступил место Астане

Так, 10 декабря 1997 года началась новая страница в истории независимого государства. В тот же день к работе на новом месте приступили президент, парламент и правительство.

6 мая следующего года Акмола была переименована в Астану, а 10 июня состоялась ее международная презентация. В 1999 году решением ЮНЕСКО Астана получила звание «город мира», еще через год стала членом Международной ассамблеи столиц и крупных городов.