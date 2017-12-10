Сегодня 20 лет указу об объявлении Акмолы столицей Казахстана
Ровно 20 лет назад Глава государства подписал Указ об объявлении города Акмола столицей Казахстана, передает телеканал «Хабар 24».
Ровно 20 лет назад Глава государства подписал Указ об объявлении города Акмола столицей Казахстана, передает телеканал «Хабар 24».
Так, 10 декабря 1997 года началась новая страница в истории независимого государства. В тот же день к работе на новом месте приступили президент, парламент и правительство.
6 мая следующего года Акмола была переименована в Астану, а 10 июня состоялась ее международная презентация. В 1999 году решением ЮНЕСКО Астана получила звание «город мира», еще через год стала членом Международной ассамблеи столиц и крупных городов.
В целом, перенос главного города из Алматы в Астану ознаменовал начало больших реформ, в рамках разработанной в то время Стратегии «Казахстан-2030», сообщат телеканал. Астана стала именно той площадкой, на которой были продемонстрированы результаты нового экономического рывка.