«Алматинцы грустят в сторонке»: Астанчане празднуют день переноса столицы

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Коренные астанчане, а точнее целиноградцы и акмолинцы, поздравляют друг друга с первым настоящим днем рождения столицы и подшучивают над алматинцами — «алматинцы сегодня грустят в сторонке — 20 лет назад мы у них столицу отобрали».

Этот день не принято праздновать, однако он не менее исторический, чем 10 июня 1998 года — когда переименованный в Астану город объявили столицей уже на весь мир.

«Объявить в парламенте в 1994 году о том, что надо перенести столицу — это было равносильно разорвавшейся бомбе. На меня смотрели, как на человека “сдвинутого по фазе” — пенсии не платим, зарплаты учителям и врачам, а он столицу просит перенести. Это миллиарды же», — вспоминает Нурсултан Назарбаев в одном из интервью.

Тогда депутаты подумали, что президент просто пошутил.

Даже поначалу считали, что я хочу развлечь их и шучу. Парламент еле-еле проголосовал, сказав, ладно, давайте проголосуем, у него сегодня день рождения. Когда это произойдет — лет через 40, нас, депутатов, уже здесь не будет. Нурсултан Назарбаев

«В 1997 году эти же депутаты переехали сюда в поездах с шампанским и гармошкой, как на целину», — рассказывал президент.

«В 1997 году сюда переехали. Я поселился в гостинице “Ишим” — в какой-то период времени вода исчезла, горячей нет, холодная еле течет. Я звоню Адильбеку Рыскельдинович, говорю — Адике, воды нет в гостинице. Видимо, ему многие по этому поводу звонили, он мне в ответ — вы что, сюда мыться приехали?», — со смехом вспоминает переезд Касым-Жомарт Токаев.

С этого времени Астана превратилась в огромную стройку — она шла под контролем Адильбека Джаксыбекова, первого акима столицы.

«В место, где резиденция президента сейчас, Акорда, мы первый раз на вертолете садились — на машине нельзя было проехать, там были заросли и болото. А Нурсултан Абишевич говорил — вот здесь будет улица, здесь это сделаем, здесь то», — вспоминает Джаксыбеков.

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Однако переехавшим сюда из Алматы чиновникам город ветров поначалу совсем не нравился.

Однажды президент не мог вернуться из зарубежной командировки — северную столицу замело, аэропорт закрыли. Было решено садиться в Кокшетау, встречающим ехать туда и сопровождать главу в Астану на поезде.

«Думаем — сейчас ругаться будет, сколько времени летел, мороз, буран. Ждали, что настроение будет не очень хорошее. Он выходит, спрашивает — ну, что, дует? А коллеги же все равно обратно в Алматы хотят и отвечают — да, да, дует, холодно! Нурсултан Абишевич — ну, слушайте, как хорошо дует, как красиво, какой воздух у нас в Астане! И все тоже начали поддерживать его», — рассказал Джаксыбеков.

Но вскоре вопрос с тоскующими по Алматы пришлось решить радикально.

«Первый год, второй год, как суббота — все в самолет, в Алматы. Подошло 8 марта, говорю — хоть кто-нибудь если уедет в Алматы, больше не возвращайтесь. С женами сюда», — объявил тогда президент алматинцам.

Сегодня многих чиновников уже давно можно считать «местными» — привычки улетать из столицы на выходные «астанчане» больше не имеют.

Спустя 20 лет, в этот же день — 10 декабря, алматинцы-астанчане, целиноградцы и акмолинцы могут поднять бокал шампанского в совершенно новом городе — в красивой современной столице с населением более 1 000 000 человек.