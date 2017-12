Не тем присудили: ядерные страны Запада бойкотируют Нобелевскую премию мира

Международная кампания за уничтожение ядерного оружия (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN) стартовала в 2007 году в Мельбурне. Результатом ее стало подписание Договора о запрещении ядерного оружия (Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons, TPNW), состоявшееся минувшим летом. Хотя текст многостороннего соглашения был одобрен 122 государствами — членами ООН, подписи под ним на сегодня поставили лишь 53 страны. Договор вступит в силу, когда будет ратифицирован минимум 50 государствами, но пока их всего три — это Гайана, Ватикан и Таиланд.