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09:30 (мск), источник: Sputnik

Шавкат Мирзиёев озвучил достижения и недостатки в сельском хозяйстве

ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил всех собравшихся с впервые празднуемым в стране Днем работников сельского хозяйства республики, сообщает пресс-служба главы государства.

Источник: Sputnik

Президент проанализировал результаты осуществляемых в аграрной отрасли реформ и определил важнейшие меры на следующий год.

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«За последние годы в стране сформировалось свыше 160 тысяч фермерских хозяйств, которые сегодня осуществляют эффективную деятельность более чем в десяти направлениях. Количество многопрофильных фермерских хозяйств за последние два года увеличилось на 45 процентов и достигло 75 тысяч. Это позволило создать в отдаленных селах сотни тысяч новых рабочих мест», — цитирует пресс-служба слова Мирзиёева.

По его словам, в текущем году в стране было заготовлено 8 миллионов 377 тысяч тонн зерна, более 2 миллионов 930 тысяч тонн хлопка, 12 тысяч 450 тонн коконов, 318 тысяч тонн риса, 23 миллиона тонн плодоовощной, 13 миллионов тонн мясо-молочной продукции.

Впервые в республике было налажено выращивание шафрана, расширилось выращивание сои.

Было переработано 132 тысячи тонн сельскохозяйственной продукции, экспортировано готовой продукции на 100 миллионов долларов. За рубеж реализовано 724 тысячи тонн свежих фруктов на сумму 865 миллионов долларов, перечислил глава государства.

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«В рамках программ по развитию животноводства налажена деятельность множества хозяйств по рыбоводству, пчеловодству, птицеводству, выращиванию крупного и мелкого рогатого скота. В целях разведения лошадей карабаирской породы и развития конного спорта в Кашкадарьинской области организован новый коневодческий комплекс. Такие комплексы создаются в Ташкентской области и других регионах нашей страны», — отметил Мирзиёев.

Он также напомнил, что для восстановления рыбоводческой отрасли была организована ассоциация «Узбекбаликсаноат», а для развития пчеловодства была образована Ассоциация пчеловодов Узбекистана.

Однако президент указал на имеющийся в хозяйствах незадействованные возможности, ожидающие своего решения проблемы и недостатки.

«Одна из важнейших задач — эффективное использование земли. Площадь орошаемых посевных земель страны составляет всего 3 миллиона 300 тысяч гектаров и расширить ее нет возможности. Водные ресурсы Узбекистана ограничены», — заявил Шавкат Мирзиёев.

Еще одна проблема — износ ирригационных сооружений, выход сетей из строя, вследствие чего возникают трудности в орошении 830 тысяч гектаров площадей.

В числе основных задач президент назвал обеспечение населения качественным мясом, молоком, яйцами, рыбной продукцией в достаточном количестве. И для достижения этой цели необходимо организовать дополнительные мощности по выращиванию породистого скота, увеличению количества птицеводческих хозяйств.

Указал глава государства на необходимость расширения выращивания плодоовощной продукции, качественной доставки ее населению, дальнейшей активизации работы по переработке и экспорту.

«Сегодня в нашей стране перерабатывается всего 15 процентов, экспортируется лишь 8 процентов выращиваемых фруктов и овощей. Эти цифры не соответствуют потенциалу Узбекистана», — заявил он.

По словам руководителя Узбекистана, необходимо создавать на приусадебных участках населения компактные теплицы для выращивания цитрусовых, наладить заготовку саженцев орешен, унаби и других культур. Актуальным остается и вопрос улучшения состояния сельхозтехники.

Одной из серьезных проблем является отставание науки, ориентированной на развитие сельского хозяйства, от требований современности, отметил президент.

В связи с этим необходимо повышать роль и участие научно-исследовательских институтов при Министерстве сельского и водного хозяйства в развитии аграрной науки и селекции, разрабатывать и внедрять передовые агротехнологии, создавать и размещать сорта сельхозкультур, соответствующих почвенно-климатическим условиям каждого региона.

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Чтобы ликвидировать нехватку кадров, глубоко освоивших современные научные достижения, глава государства предложил организовать Институт ветеринарии для формирования научного подхода к сфере и организации подготовки квалифицированных кадров.

Также президент предложил организовать Научный центр птицеводства с целью развития этой отрасли в стране по научно обоснованным методам.

А также организовать оснащенные современным лабораторным оборудованием отечественный центр семеноводства и специальные предприятия совместно с Голландией, Польшей, Россией и другими странами для выращивания и сбора необходимого количества картофеля.

На курултае Шавкат Мирзиёев торжественно вручил награды ко Дню работников сельского хозяйства за достигнутые успехи в аграрной отрасли, вклад в развитие сельского хозяйства страны и создавшим уникальную школу в своей сфере.

По завершению торжественного мероприятия состоялся праздничный концерт.

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