Глава Туркменистана уволил сразу 4 министров за недостатки в работе
ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов уволил четырех министров за серьезные недостатки, допущенные в работе.
ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов уволил четырех министров за серьезные недостатки, допущенные в работе.
Как сообщает русскоязычная правительственная газета «Нейтральный Туркменистан», эти решения были приняты главой государства на заседании правительства, посвященном итогам 11 месяцев года.
В отставку были отправлены министр промышленности Аманберди Туйлиев, министр труда и социальной защиты населения, председатель правления Пенсионного фонда Сейитмаммед Акмаммедов, министр железнодорожного транспорта Дерьягулы Бяшимов и министр сельского и водного хозяйств Нурсахед Сапардурдыев.
По данным директора Государственной службы по экономическим преступлениям Мамметхана Чакыева, в ходе проверок, проведенных в вышеперечисленных министерствах, выявлены случаи злоупотребления должностными полномочиями, взяточничества, коррупции и хищения государственных средств со стороны ряда ответственных лиц.
Указом главы государства министром промышленности Туркменистана назначен Керим Дурдымырадов (ранее он был председателем Главной государственной службы «Туркменстандартлары» (Туркменские стандарты).
В остальных ведомствах временно исполнять обязанности руководителей будут заместители.