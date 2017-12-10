Глава Туркменистана уволил сразу 4 министров за недостатки в работе

Источник: Sputnik

Как сообщает русскоязычная правительственная газета «Нейтральный Туркменистан», эти решения были приняты главой государства на заседании правительства, посвященном итогам 11 месяцев года.

В отставку были отправлены министр промышленности Аманберди Туйлиев, министр труда и социальной защиты населения, председатель правления Пенсионного фонда Сейитмаммед Акмаммедов, министр железнодорожного транспорта Дерьягулы Бяшимов и министр сельского и водного хозяйств Нурсахед Сапардурдыев.

По данным директора Государственной службы по экономическим преступлениям Мамметхана Чакыева, в ходе проверок, проведенных в вышеперечисленных министерствах, выявлены случаи злоупотребления должностными полномочиями, взяточничества, коррупции и хищения государственных средств со стороны ряда ответственных лиц.

Указом главы государства министром промышленности Туркменистана назначен Керим Дурдымырадов (ранее он был председателем Главной государственной службы «Туркменстандартлары» (Туркменские стандарты).