Сколько судей и прокуроров в среднем приходится на казахстанцев

Источник: Forbes.kz

Громкие уголовные дела против чиновников и бизнесменов являются одной из самых горячих тем в Казахстане в последние годы. При этом весьма мало случаев, преданных огласке, заканчиваются оправдательным приговором. Forbes Kazakhstan посчитал интересным рассмотреть, сколько судей, прокуроров и адвокатов в среднем приходится на граждан страны и лиц, совершающих преступление. Причем, исходя из отечественной судебной практики, вероятно, первые две категории можно отнести к стороне обвинения и лишь вторую к стороне защиты.

По данным правовой статистики и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК, в 2016 было установлено 117 743 лица, совершивших преступление, из них 43 260 уголовных дел направлены в суд. По сравнению с 2015 количество переданных в суд дел выросло на 3%. Доли оправданных и осужденных лиц по уголовным делам составили 29% и 71% соответственно. Число осужденных в 2016 составило 30 726 человек, что на 6,5% больше в сравнении с предыдущим годом. То есть количество оправдательных приговоров составило 12 534, что на 20,3% меньше, чем годом ранее.

Что касается адвокатов, то таковой, помимо того что должен являться гражданином РК, иметь высшее юридическое образование и лицензию на занятие адвокатской деятельностью, обязательно должен быть членом коллегии адвокатов. Подобные коллегии есть в каждой области, Алматы и Астане. По последним данным, в них зарегистрировано 4533 адвоката. Таким образом, в Казахстане в среднем на одного адвоката приходится 3953 человека населения всех возрастов (исходя из официальной численности населения за 2016 в 17 918 214 человек) и 26 лиц, совершивших преступление.

Если говорить о судьях, то их штатная численность в 2016 составила 2664 единицы. Из них 65 — судьи Верховного суда, 456 — судьи областных и приравненных к ним судов, 1602 — судьи районных судов и 541 — судьи специализированных судов. То есть условно на каждого судью приходится 6726 человек населения и 16 лиц, совершивших уголовные преступления, чьи дела были переданы в суд.

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Штатная численность органов прокуратуры составляет 5636 единиц, в том числе в Генеральной прокуратуре числится 355 единиц, в органах прокуратуры — 4412, в Академии правоохранительных органов — 213, в Комитете по правовой статистике и специальным учетам — 100 и в территориальных органах Комитета по правовой статистике и специальным учетам — 556. Из них, по данным Генеральной прокуратуры, около 522 человек относятся к административному персоналу. Тем самым на каждого прокурора приходится 3504 человека населения и 23 лица, совершивших уголовные преступления.