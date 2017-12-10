Гусев: на США и Трампа никто не может повлиять
Война между США и Северной Кореей практически неизбежна, уверен Директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор Александр Гусев.
Война между США и Северной Кореей практически неизбежна, уверен Директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор Александр Гусев.
В эфире радио Sputnik Гусев отметил, что военные учения, которые провели недавно ВВС Вашингтона и Сеула, только ухудшили и без того напряженную ситуацию на Корейском полуострове.
«Самое главное, что на США и на непрогнозируемого президента Дональда Трампа никто не может повлиять. Поэтому налицо двойные стандарты. С одной стороны, США заявляют, что делают все возможное для избежания конфликта, а другой — они лишь бряцают оружием!» — отметил эксперт.