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12:01 (мск), источник: БЕЛТА

Выдвижение кандидатов в депутаты местных Советов начинается в Беларуси

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выдвижение кандидатов в депутаты местных Советов 28-го созыва начинается сегодня в Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Источник: Reuters

Этот период продлится по 8 января 2018 года включительно.

Выдвигаться на местных выборах можно тремя традиционными способами - путем сбора подписей, от политических партий и от трудовых коллективов.

Гражданин вправе выдвигаться по одному из избирательных округов в местный Совет каждого территориального уровня (в областной, районный и сельский). Так, если говорить о выдвижении от трудового коллектива, потенциальному кандидату в депутаты областного либо Минского городского Совета на собрании должен выразить поддержку коллектив, который насчитывает не менее 150 работающих.

При выдвижении в Советы более низких уровней нужно заручиться поддержкой 75 и 20 избирателей в трудовых коллективах организаций.

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В поддержку самовыдвиженца, который планирует стать депутатом областного либо Минского городского Совета, должны быть собраны подписи избирателей, проживающих на территории соответствующего округа, в количестве не менее 150.

При выдвижении в Советы более низких уровней минимальное их число, опять же, снижается до 75 и 20.

Для того, чтобы собирать подписи, нужно зарегистрировать инициативную группу. Минимальное количество ее членов составляет три человека, максимальное — десять. Члены группы могут не проживать на территории того избирательного округа, где будут собираться подписи, главное — чтобы там проживали избиратели, которые будут их ставить.

Собирать подписи можно, посещая квартиры граждан или устраивая пикеты на улицах — там, где это не запрещено местными властями.

Еще одним способом, от политической партии, можно выдвигаться только в том случае, если у нее есть региональные структуры. Так, областные структуры партии в лице своих руководящих органов могут выдвигать кандидатов в депутаты по всем избирательным округам, образованным на территории области.

Минская городская структура партии может выдвигать по всем избирательным округам, образованным на территории города Минска. При этом потенциальный кандидат в депутаты должен обязательно проживать либо работать на территории того местного Совета, где он выдвигается. Либо, если не проживает и не работает, хотя бы работать в организации, которая обслуживает социальные потребности жителей данного региона.

Таким образом будущий депутат будет достаточно хорошо информирован и сможет надлежащим образом исполнять свои обязанности.

Есть и другие требования, предъявляемые к тем, кто намерен выдвигаться кандидатами в депутаты. Это, в частности, наличие гражданства Республики Беларусь, достижение возраста 18 лет и отсутствие судимости.

Кроме того, на местных выборах вправе выдвигаться граждане России, которые постоянно проживают на территории Беларуси. Регистрация кандидатов в депутаты местных Советов будет проводиться соответствующей территориальной, окружной комиссией с 9 по 18 января 2018 года включительно.

Решение о регистрации принимается при наличии всех необходимых документов. Соответствующие удостоверения выдаются кандидату в двухдневный срок. Затем стартует период предвыборной агитации, он продлится вплоть до 18 февраля, основного дня голосования на местных выборах.

Посетить участки досрочно можно будет с 13 по 17 февраля. По итогам подсчета голосов между кандидатами в общей сложности будет распределено немногим более 18 тыс. мандатов.

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