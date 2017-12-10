Рар: в народе исламизацию Европы ждут и боятся

В эфире Sputnik Молдова Александр Рар объяснил, что в мусульманских семьях в Европе рождается в среднем по 4−6 детей — это часть их культуры. Чего нет в европейских семьях.

Согласно результатам исследования, проведенного аналитическим центром Pew Research, если иммиграция мусульман в Европу сохранится на «умеренном уровне», к 2050 году они составят 11% европейского населения. В случае резкого роста миграции, приверженцами ислама в Европе через 32 года станут 30% шведов, 20% немцев и австрийцев, 18% французов и 17,2% британцев. На сегодняшний день мусульмане составляют 5% от общего населения Европы (28 стран ЕС, а также Норвегия и Швейцария).