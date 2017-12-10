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18:11 (мск), источник: Комсомольская правда

Свердловская область вошла в тройку самых значимых регионов страны

Об этом губернатор Евгений Куйвашев заявил на XXXII отчетно-выборочной конференции свердловского отделения «ЕР».

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге состоялась XXXII отчетно-выборочная конференция свердловского отделения партии «Единая Россия». В мероприятии принял участие губернатор Евгений Куйвашев. Глава региона отметил, что Свердловская область укрепила свои позиции по основным параметрам социально-экономического развития.

— Свердловская область становится третьим по значимости регионом России. Мы всегда говорили, что Урал — опорный край державы. Сейчас можно сказать, что Урал — это точка роста для всей страны, один из ключевых регионов, на который ориентируются, который становится примером для остальных, — сказал губернатор.

Также Евгений Куйвашев подчеркнул, что следующий год станет для области особенно важным и насыщенным. В столице Урала пройдут матчи чемпионата мира по футболу, а также выставка Иннопром-2018. Кроме того, Екатеринбург продолжит бороться за проведение Экспо-2025.

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