Свердловская область вошла в тройку самых значимых регионов страны

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге состоялась XXXII отчетно-выборочная конференция свердловского отделения партии «Единая Россия». В мероприятии принял участие губернатор Евгений Куйвашев. Глава региона отметил, что Свердловская область укрепила свои позиции по основным параметрам социально-экономического развития.

— Свердловская область становится третьим по значимости регионом России. Мы всегда говорили, что Урал — опорный край державы. Сейчас можно сказать, что Урал — это точка роста для всей страны, один из ключевых регионов, на который ориентируются, который становится примером для остальных, — сказал губернатор.