Свердловская область вошла в тройку самых значимых регионов страны
Об этом губернатор Евгений Куйвашев заявил на XXXII
Об этом губернатор Евгений Куйвашев заявил на XXXII
В Екатеринбурге состоялась XXXII
— Свердловская область становится третьим по значимости регионом России. Мы всегда говорили, что Урал — опорный край державы. Сейчас можно сказать, что Урал — это точка роста для всей страны, один из ключевых регионов, на который ориентируются, который становится примером для остальных, — сказал губернатор.
Также Евгений Куйвашев подчеркнул, что следующий год станет для области особенно важным и насыщенным. В столице Урала пройдут матчи чемпионата мира по футболу, а также выставка Иннопром-2018. Кроме того, Екатеринбург продолжит бороться за проведение Экспо-2025.