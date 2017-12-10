Яровая объяснила, как создается культ США
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Культ США создается через мифы и гипертрофированную ложь о якобы исторических заслугах и победах страны, заявила журналистам в воскресенье
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Культ США создается через мифы и гипертрофированную ложь о якобы исторических заслугах и победах страны, заявила журналистам в воскресенье
Трамп, выступая перед сторонниками во Флориде, заявил, что Соединенные Штаты являются нацией, которая победила в двух мировых войнах и поставила коммунизм на колени, сообщил в субботу телеканал Fox Business.
«Внутри США “промывание мозгов” работает через систему образования, культ США создаётся через мифы и гипертрофированную ложь о якобы исторических заслугах и победах. Особенно красноречиво и цинично это проявляется в обмане о победе США во Второй мировой войне», — сказала Яровая.
Парламентарий подчеркнула, что победа российского народа над фашизмом — это исторический факт, который важен в «правдивом знании». «Для того, чтобы маниакальные амбиции мирового господства США и жажда наживы любой ценой не стали непоправимой трагедией для всего мира», — заключила она.