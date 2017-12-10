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15:49 (мск), источник: Ведомости

В Минобороны ответили на обвинения в присвоении победы над ИГ в Сирии

Министерство обороны России прокомментировало слова министра иностранных дел Франции Жана-Ива Ле Дриана, который обвинил Москву в необоснованном присвоении победы над террористами запрещенной организации «Исламское государство» в Сирии.

Источник: РИА "Новости"

В Минобороны назвали это заявление странным, потому что разгром ИГ в Сирии — это заслуга сирийского руководства и правительственных войск. «При поддержке ВКС России сирийская армия освободила от террористов ИГ сотни населенных пунктов», — говорится в комментарии Минобороны.

По мнению российских военных, международная коалиция во главе с США все это время «была сосредоточена на противодействии сирийским правительственным войскам вплоть до прямых бомбардировок».

«Если и существует какая-то позитивная роль международной коалиции в разгроме ИГ в Сирии, то исключительно в том, что она не успела уничтожить ковровыми бомбардировками подобно Ракке остальные сирийские города», — заявили в Минобороны.

В субботу в Минобороны России обвинили американскую авиацию в том, что она мешает наносить удары по позициям боевиков, опасно сближаясь с российскими самолетами. В Пентагоне отвергли эти обвинения.

Россия ответила на обвинения в «присвоении победы над ИГ»
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15:12 (мск)© Ньюстюб
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