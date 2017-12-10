В Минобороны ответили на обвинения в присвоении победы над ИГ в Сирии
Министерство обороны России прокомментировало слова министра иностранных дел Франции
Министерство обороны России прокомментировало слова министра иностранных дел Франции
В Минобороны назвали это заявление странным, потому что разгром ИГ в Сирии — это заслуга сирийского руководства и правительственных войск. «При поддержке ВКС России сирийская армия освободила от террористов ИГ сотни населенных пунктов», — говорится в комментарии Минобороны.
По мнению российских военных, международная коалиция во главе с США все это время «была сосредоточена на противодействии сирийским правительственным войскам вплоть до прямых бомбардировок».
«Если и существует
В субботу в Минобороны России обвинили американскую авиацию в том, что она мешает наносить удары по позициям боевиков, опасно сближаясь с российскими самолетами. В Пентагоне отвергли эти обвинения.