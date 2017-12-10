В Минобороны ответили на обвинения в присвоении победы над ИГ в Сирии

Источник: РИА "Новости"

В Минобороны назвали это заявление странным, потому что разгром ИГ в Сирии — это заслуга сирийского руководства и правительственных войск. «При поддержке ВКС России сирийская армия освободила от террористов ИГ сотни населенных пунктов», — говорится в комментарии Минобороны.

По мнению российских военных, международная коалиция во главе с США все это время «была сосредоточена на противодействии сирийским правительственным войскам вплоть до прямых бомбардировок».

«Если и существует какая-то позитивная роль международной коалиции в разгроме ИГ в Сирии, то исключительно в том, что она не успела уничтожить ковровыми бомбардировками подобно Ракке остальные сирийские города», — заявили в Минобороны.