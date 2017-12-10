Абдулазиз Камилов отправляется в Ашхабад
Глава МИД Узбекистана возглавит делегацию республики на мероприятиях в столице Туркменистана.
Глава МИД Узбекистана возглавит делегацию республики на мероприятиях в столице Туркменистана.
ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. Делегация Республики Узбекистан во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым 11 декабря 2017 года отправляется в Ашхабад.
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В этот же день в столице Туркменистана состоится встреча руководителей внешнеполитических ведомств пяти центральноазиатских стран и Афганистана.