Абдулазиз Камилов отправляется в Ашхабад

ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. Делегация Республики Узбекистан во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым 11 декабря 2017 года отправляется в Ашхабад.

как сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства, узбекская делегация примет участие в международных конференциях «Политика нейтралитета и превентивная дипломатия в международных отношениях: опыт Туркменистана и его значение», «Региональный центр ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии: 10 лет сотрудничества с Центральной Азией в целях мира и процветания региона».