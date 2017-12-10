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16:23 (мск), источник: Sputnik

Абдулазиз Камилов отправляется в Ашхабад

Глава МИД Узбекистана возглавит делегацию республики на мероприятиях в столице Туркменистана.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. Делегация Республики Узбекистан во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым 11 декабря 2017 года отправляется в Ашхабад.

как сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства, узбекская делегация примет участие в международных конференциях «Политика нейтралитета и превентивная дипломатия в международных отношениях: опыт Туркменистана и его значение», «Региональный центр ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии: 10 лет сотрудничества с Центральной Азией в целях мира и процветания региона».

В этот же день в столице Туркменистана состоится встреча руководителей внешнеполитических ведомств пяти центральноазиатских стран и Афганистана.

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