Эрдоган назвал Израиль государством-террористом
Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU — Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган жестко раскритиковал Израиль, назвав его
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Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU — Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган жестко раскритиковал Израиль, назвав его
Выступая на конгрессе «Партии справедливости и развития», Эрдоган раскритиковал чрезмерное применение силы израильской полицией в отношении палестинских протестующих, которые вышли на митинги после признания Вашингтоном Иерусалима столицей Израиля.
Как отмечает издание, Эрдоган также назвал Израиль репрессивным
Массовые протесты продолжаются на Ближнем Востоке после решения Дональда Трампа отказаться от многолетней политики нейтралитета в отношении статуса Иерусалима. 9 декабря в Секторе Газа погибли двое палестинцев.