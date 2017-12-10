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17:04 (мск), источник: Интерфакс

Эрдоган назвал Израиль государством-террористом

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU — Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган жестко раскритиковал Израиль, назвав его государством-террористом, сообщает Hurriyet.

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13
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13
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Выступая на конгрессе «Партии справедливости и развития», Эрдоган раскритиковал чрезмерное применение силы израильской полицией в отношении палестинских протестующих, которые вышли на митинги после признания Вашингтоном Иерусалима столицей Израиля.

Как отмечает издание, Эрдоган также назвал Израиль репрессивным государством-оккупантом.

Массовые протесты продолжаются на Ближнем Востоке после решения Дональда Трампа отказаться от многолетней политики нейтралитета в отношении статуса Иерусалима. 9 декабря в Секторе Газа погибли двое палестинцев.

Израильские военные отвечают гранатами на камни палестинцев
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13:27 (мск)© Ньюстюб
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