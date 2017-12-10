Варшава без Киева «отлично справится», заявили в МИД Польши

Источник: РИА Новости

Таким образом дипломат ответил на слова председателя Евросовета Дональда Туска, который ранее заявил, что «нет безопасной Польши, если она конфликтует с Украиной».

По словам Париса, Польша будет существовать «независимо от того, что происходит на Украине, лучше там ситуация или хуже». При этом он подчеркнул, что отношения с Украиной не являются «необходимым условием существования свободной Польши».

«Они (украинские власти — Прим. ред.) считают, что Варшава слабая, изолированная и нуждается в Украине. Неправда. Это Украина нуждается в Польше. Польша без Украины отлично справится», — заявил Парис.

После этого дипломат добавил, что «сильная и независимая Украина» все же «важна для Польши». Тем не менее, он упрекнул Киев в фальсификации истории и преследовании меньшинств.

В отношениях Варшавы и Киева в последнее время возникла напряженность из-за разногласий по историческим вопросам. Так, в Польше крайне негативно относятся к Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии* и ее лидерам Степану Бандере и Роману Шухевичу, так как считают их ответственными за Волынскую резню. На Украине Бандеру и Шухевича называют национальными героями и борцами за независимость. Нередки случаи осквернения польских памятников на Украине и украинских в Польше.

Кроме того, польские власти ранее заявляли, что не пустят в страну украинцев с антипольскими взглядами —в черном списке Варшавы уже оказался секретарь государственной межведомственной комиссии Украины Святослав Шеремет.