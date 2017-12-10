Партия Улаховича будет участвовать в местных выборах
Белорусская патриотическая партия выдвинула на грядущие выборы 78 кандидатов по всей республике.
Белорусская патриотическая партия выдвинула на грядущие выборы 78 кандидатов по всей республике.
МИНСК, 10 дек — Sputnik. Возглавляемая депутатом Палаты представителей и
Выборы в местные советы депутатов пройдут в Беларуси 18 февраля 2018-го. Выдвижение кандидатов для участия в них началось в это воскресенье.
В воскресенье же прошел и внеочередной съезд Белорусской патриотической партии, которую возглавляет депутат и
Кроме того, определилась партия в воскресенье и с новой символикой: теперь флаг БПП будет
Кроме БПП, уже о своем участии в местных выборах заявляли