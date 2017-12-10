Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Алла Пугачева не будет участвовать в новогодних «огоньках»
Названа самая пьющая страна Европы
После задержания Саакашвили посольство США выступило с призывом
Невероятная роскошь: свадьба в семье олигарха всколыхнула соцсети
Минобороны ответило на слова МИД Франции о присвоенной победе
Повышая рождаемость: кто и как сможет получить обещанные деньги? Государство будет платить пособие за рождение первенца
СМИ: Путин назвал виновного в отстранении России от ОИ-2018
Горбачев ответил на решение Путина идти на выборы
Знак «Ш»: в России началась облава
Такси за 36 рублей: трехколесные камикадзе
СМИ: Новый поворот в деле Саакашвили — агент СБУ сбежал в Москву
Семенович позирует на диване в прозрачном боди
Паулина Андреева снялась в стильной фотосессии
Образ дня: Кристина Орбакайте в рубашке с вышивкой
Золотой стол: Буре публикует кадры дома на Рублевке - СМИ
Телезрители едва узнали 60-летнюю Догилеву – СМИ
После задержания Саакашвили посольство США выступило с призывом
"Уникальная встреча": глава МИД Украины о Лаврове
Фоторепортажи
10В Москве открылась выставка SUPERPUTIN
7Южная Корея провела запуск баллистических ракет
21:12 (мск), источник: Деловая газета ВЗГЛЯД

На акцию Навального в Калининграде пришли 850 человек

Блогер Алексей Навальный смог собрать на согласованный властями Калининграда митинг всего 850 человек. Перед митингом Навальный по традиции попытался начать несогласованную акцию, а затем со сцены в разы завысил численность собравшихся.

Источник: AP 2017

Встреча прошла в парке «Южный», причем она была согласована с городскими властями. В парке работало видеонаблюдение, на входе установили рамки металлоискателей, сообщает Klops.

Читайте также
Суд отказался принять иск Навального к Путину

При этом Навальный пытался сначала устроить несогласованную акцию — возле универсама «Московский», в «колодце» у которого изначально планировалось провести встречу. Позже директор универсама досрочно разорвала договор аренды. Людям, которые туда приходили, полицейские объясняли, что проведение встречи в этом месте не согласовано, сообщает «Новый Калининград».

Администрация Калининграда в то же время согласовала встречу в Южном парке, но «штаб» Навального все равно назначил сбор сторонников на Московском проспекте. Оттуда было решено двинуться в Южный парк. По дороге на согласованное место Навальный мешал горожанам, однако полиция, регулируя процесс, была корректна.

Со сцены уже в Южном парке Навальный значительно завысил численность собравшихся, утверждал, что собралось 2 тыс., ходя было меньше в разы.

Уверял он также, что к нему на митинги не приходит меньше 1 тыс. человек, хотя статистика говорит об обратном, сообщает Life.

Полиция на встрече вела себя спокойно, просто контролируя ситуацию.

Читайте также
Ксения Собчак: «Меня пытаются задушить в кремлевских объятиях»

В частности, в Саратове собралось всего 400 человек, в Самаре — 550, во Владимире — 400.

По данным Mob Counter, в Барнауле было 653 человека, в Пскове — 411.

Как неоднократно отмечала газета ВЗГЛЯД, Навальный делает ставку на потенциальную возможность массовых задержаний, создание конфликтных ситуаций и соответствующего медийного резонанса. Именно поэтому блогер намеренно устраивает несогласованные акции, чтобы привлечь к себе внимание.

При этом Навальный, как сам он заявлял, собирается баллотироваться в президенты, однако это невозможно, потому что у него есть судимость.

Так, председатель Центризбиркома Элла Памфилова неоднократно заявляла, что Навальный не может баллотироваться в президенты в 2018 году из-за непогашенной судимости. По закону «О выборах президента Российской Федерации», осужденный за совершение тяжкого преступления может занять пост президента страны только через 10 лет со дня снятия или погашения судимости.

Более того, как отмечали волонтеры штаба Навального, европейские политики уже не делают ставку на блогера. Даже ЕСПЧ не помог блогеру отстоять права, отказавшись включать его кандидатуру в президентскую кампанию в обход Конституции России.

Кроме того, один из мужчин потребовал вернуть пожертвования в размере 50 тыс. рублей и госпошлину (1700 рублей) после того, как выяснил, что Навальный не сможет выдвинуться на пост главы государства. Савеловский суд Москвы удовлетворил его иск, фактически признав невозможность Навального и его сторонников продолжать сбор средств на предвыборную кампанию.

В связи с этим политолог Александр Асафов считает, что Навальный ведет коммерческую деятельность, а не избирательную кампанию.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 США и Россия приблизились к краху Договора о РСМД
Саакашвили доигрался до суда
«Спартак» разгромил ЦСКА в московском дерби
Хейли: КНДР демонстрирует паранойю в ответ на санкции
В Минобороны назвали странным заявление Парижа о победе над ИГ
Сторонники Саакашвили выдвинули четыре требования
Международный союз биатлонистов наложил на Россию санкции
Президент Турции Эрдоган жестко раскритиковал Израиль
Стартапы пошли против фейковых новостей
Спорт
«Спартак» взял у ЦСКА реванш за первый круг Семь главных вопросов и ответов о последнем дерби 2017 года
Авто
Знак «Ш»: в России началась облава Сразу из нескольких регионов России пришли новости, что сотрудники ГИБДД начали выписывать штрафы за отсутствие знака «Шипы»
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
СМИ: Алла Пугачева не будет участвовать в новогодних «огоньках» По словам директора певицы, она не появится ни в одном праздничном телеэфире
Недвижимость
Суд изъял элитную недвижимость «Свидетелей Иеговы» под Петербургом
Прокуратура изымает зарубежную недвижимость у российских чиновников
В Санкт-Петербурге появится 20 новых парков
На Васильевском острове появится велодорожка стоимостью 5 млн рублей
Леди
9 абсурдных модных находок (которые стоят, как аренда квартиры) Мы бы очень хотели познакомиться с модницами, купившими эти удивительные предметы гардероба
Дети
Елена Захарова рассказала о новорожденной дочке Звездная мама раскрыла подробности первых дней жизни малышки.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь