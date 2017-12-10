На акцию Навального в Калининграде пришли 850 человек

Источник: AP 2017

Встреча прошла в парке «Южный», причем она была согласована с городскими властями. В парке работало видеонаблюдение, на входе установили рамки металлоискателей, сообщает Klops.

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При этом Навальный пытался сначала устроить несогласованную акцию — возле универсама «Московский», в «колодце» у которого изначально планировалось провести встречу. Позже директор универсама досрочно разорвала договор аренды. Людям, которые туда приходили, полицейские объясняли, что проведение встречи в этом месте не согласовано, сообщает «Новый Калининград».

Администрация Калининграда в то же время согласовала встречу в Южном парке, но «штаб» Навального все равно назначил сбор сторонников на Московском проспекте. Оттуда было решено двинуться в Южный парк. По дороге на согласованное место Навальный мешал горожанам, однако полиция, регулируя процесс, была корректна.

Со сцены уже в Южном парке Навальный значительно завысил численность собравшихся, утверждал, что собралось 2 тыс., ходя было меньше в разы.

Уверял он также, что к нему на митинги не приходит меньше 1 тыс. человек, хотя статистика говорит об обратном, сообщает Life.

Полиция на встрече вела себя спокойно, просто контролируя ситуацию.

В частности, в Саратове собралось всего 400 человек, в Самаре — 550, во Владимире — 400.

По данным Mob Counter, в Барнауле было 653 человека, в Пскове — 411.

Как неоднократно отмечала газета ВЗГЛЯД, Навальный делает ставку на потенциальную возможность массовых задержаний, создание конфликтных ситуаций и соответствующего медийного резонанса. Именно поэтому блогер намеренно устраивает несогласованные акции, чтобы привлечь к себе внимание.

При этом Навальный, как сам он заявлял, собирается баллотироваться в президенты, однако это невозможно, потому что у него есть судимость.

Так, председатель Центризбиркома Элла Памфилова неоднократно заявляла, что Навальный не может баллотироваться в президенты в 2018 году из-за непогашенной судимости. По закону «О выборах президента Российской Федерации», осужденный за совершение тяжкого преступления может занять пост президента страны только через 10 лет со дня снятия или погашения судимости.

Более того, как отмечали волонтеры штаба Навального, европейские политики уже не делают ставку на блогера. Даже ЕСПЧ не помог блогеру отстоять права, отказавшись включать его кандидатуру в президентскую кампанию в обход Конституции России.

Кроме того, один из мужчин потребовал вернуть пожертвования в размере 50 тыс. рублей и госпошлину (1700 рублей) после того, как выяснил, что Навальный не сможет выдвинуться на пост главы государства. Савеловский суд Москвы удовлетворил его иск, фактически признав невозможность Навального и его сторонников продолжать сбор средств на предвыборную кампанию.