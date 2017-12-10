Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Толкалина с дочерью, Старшенбаум и другие: премьера «Вечеринки»
Названа самая пьющая страна Европы
В Индии женщина родила «ребенка-русалку»
Прокуратура изымает зарубежную недвижимость у чиновников
Мама Джастина Бибера рассказала о своем отношении к Селене Гомес
«Шокирующие предсказания» Saxo Bank на 2018 годЭксперты выбрали десять наиболее спорных событий, которые вероятны в следующем году
Bild: Русские отвечают НАТО "Черной вдовой"
Прогноз Сороса: до банкротства РФ осталось 24 дня
ЗИЛ, который не подошел Кремлю, продают за 70 000 000 рублей
Чубайс назвал «Ниву» исключением из правил
WADA ответит за отстранение России от Олимпийских Игр 2018 — СМИ
Алексей Пушков: Олимпийские игры висят на волоске
Абрамович, Бондарчук, Ургант побывали на премьере в театре
Мама Джастина Бибера рассказала о своем отношении к Селене Гомес
Золотой стол: Буре публикует кадры дома на Рублевке - СМИ
Телезрители едва узнали 60-летнюю Догилеву – СМИ
После задержания Саакашвили посольство США выступило с призывом
"Уникальная встреча": глава МИД Украины о Лаврове
Фоторепортажи
8Поклонение Ким Чен Ыну
14События недели в фотографиях
22:26 (мск), источник: Uzdaily.uz

Узбекистан и Казахстан модернизируют пункты пропуска на границе

Делегации Узбекистана и Казахстана провели встречу для обсуждения исполнения «дорожной карты» по реконструкции и модернизации пунктов пропуска, автомобильных дорог и обустройству прилегающей территории на узбекско-казахстанской Государственной границе.

Источник: Uzdaily.uz

Отметим, что «дорожная карта» была подписано в рамках официального визита Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Узбекистан в сентябре 2017 года.

По данным Госкомтаможни Узбекистана, реализация «дорожной карты» прежде всего будет способствовать значительному увеличению пропускной способности ключевых пунктов пропуска, расположенных на границе с Республикой Казахстан, и созданию наиболее благоприятных условий для ускоренного и комфортного передвижения как физических лиц, перемещающихся в пешем порядке либо на частных автомобилях, так и грузоперевозчиков, также следующих по транзитным маршрутам, пролегающим через территории двух сопредельных стран.

Читайте также
Ташкент и Ашхабад хотят активизировать работу по демаркации границы

Согласно утвержденному плану, в наиболее загруженных пунктах пропуска, имеющих статус «международный» и расположенных на узбекско-казахстанской границе, в течение 2018−2019 гг. намечено выполнение работ по реконструкции, расширению, благоустройству и укреплению приграничной инфраструктуры, в том числе за счет дооснащения современным крупногабаритным рентген-сканирующим оборудованием, передовыми системами радиационного контроля, усовершенствования и модернизации систем видеонаблюдения, распознавания автомобильных номерных знаков и взвешивания грузовых автотранспортных средств.

Делегации двух стран посетили приграничные пункты пропуска «Гишт-куприк», «Зангиота» и «Ташкент», где были определены первостепенные задачи по дальнейшему выполнению утвержденного плана соответствующих работ и намечены первоочередные шаги для совместного принятия эффективных усилий в данном направлении.

Достигнутые между Сторонами договоренности закреплены в соответствующем протоколе, подписанном по итогам мероприятия.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 «Узавтосаноат» начнет серийное производства компактных кроссоверов на базе асакинского автозавода
Эксимбанк Кореи увеличил сумму кредитной линии для АКБ «Узпромстройбанк»
«Спартак» разгромил ЦСКА в московском дерби
Хейли: КНДР демонстрирует паранойю в ответ на санкции
В Минобороны назвали странным заявление Парижа о победе над ИГ
Сторонники Саакашвили выдвинули четыре требования
Международный союз биатлонистов наложил на Россию санкции
Президент Турции Эрдоган жестко раскритиковал Израиль
Стартапы пошли против фейковых новостей
Спорт
«Спартак» взял у ЦСКА реванш за первый круг Семь главных вопросов и ответов о последнем дерби 2017 года
Авто
Знак «Ш»: в России началась облава Сразу из нескольких регионов России пришли новости, что сотрудники ГИБДД начали выписывать штрафы за отсутствие знака «Шипы»
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
СМИ: Алла Пугачева не будет участвовать в новогодних «огоньках» По словам директора певицы, она не появится ни в одном праздничном телеэфире
Недвижимость
Недостроенную телебашню в Екатеринбурге взорвут в два этапа
На Васильевском острове появится велодорожка стоимостью 5 млн рублей
Суд изъял элитную недвижимость «Свидетелей Иеговы» под Петербургом
В Санкт-Петербурге появится 20 новых парков
Леди
9 абсурдных модных находок (которые стоят, как аренда квартиры) Мы бы очень хотели познакомиться с модницами, купившими эти удивительные предметы гардероба
Дети
Елена Захарова рассказала о новорожденной дочке Звездная мама раскрыла подробности первых дней жизни малышки.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь