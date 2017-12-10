Узбекистан и Казахстан модернизируют пункты пропуска на границе

Источник: Uzdaily.uz

Отметим, что «дорожная карта» была подписано в рамках официального визита Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Узбекистан в сентябре 2017 года.

По данным Госкомтаможни Узбекистана, реализация «дорожной карты» прежде всего будет способствовать значительному увеличению пропускной способности ключевых пунктов пропуска, расположенных на границе с Республикой Казахстан, и созданию наиболее благоприятных условий для ускоренного и комфортного передвижения как физических лиц, перемещающихся в пешем порядке либо на частных автомобилях, так и грузоперевозчиков, также следующих по транзитным маршрутам, пролегающим через территории двух сопредельных стран.

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Согласно утвержденному плану, в наиболее загруженных пунктах пропуска, имеющих статус «международный» и расположенных на узбекско-казахстанской границе, в течение 2018−2019 гг. намечено выполнение работ по реконструкции, расширению, благоустройству и укреплению приграничной инфраструктуры, в том числе за счет дооснащения современным крупногабаритным рентген-сканирующим оборудованием, передовыми системами радиационного контроля, усовершенствования и модернизации систем видеонаблюдения, распознавания автомобильных номерных знаков и взвешивания грузовых автотранспортных средств.

Делегации двух стран посетили приграничные пункты пропуска «Гишт-куприк», «Зангиота» и «Ташкент», где были определены первостепенные задачи по дальнейшему выполнению утвержденного плана соответствующих работ и намечены первоочередные шаги для совместного принятия эффективных усилий в данном направлении.