Палата аудиторов Узбекистана подписала соглашения с РФ и Черногорией

Источник: Uzdaily.uz

В частности, Палата аудиторов Узбекистана подписала соглашения с «Российским Союзом аудиторов» и Институтом бухгалтеров и аудиторов Черногории Scekic Rade.

В рамках документов стороны намерены развивать сотрудничество для создания благоприятных условий и развития бухгалтерской, аудиторской и других смежных профессий на территории стран.