Палата аудиторов Узбекистана подписала соглашения с РФ и Черногорией
Палата аудиторов Узбекистана подписала соглашения о сотрудничестве с Россией и Черногорией в области внедрения международных стандартов аудита.
Палата аудиторов Узбекистана подписала соглашения о сотрудничестве с Россией и Черногорией в области внедрения международных стандартов аудита.
В частности, Палата аудиторов Узбекистана подписала соглашения с «Российским Союзом аудиторов» и Институтом бухгалтеров и аудиторов Черногории Scekic Rade.
В рамках документов стороны намерены развивать сотрудничество для создания благоприятных условий и развития бухгалтерской, аудиторской и других смежных профессий на территории стран.
Стороны также будут внедрять международные стандарты финансовой отчётности и аудита в систему национального учета с использованием передового зарубежного опыта.