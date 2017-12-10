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22:32 (мск), источник: Uzdaily.uz

Палата аудиторов Узбекистана подписала соглашения с РФ и Черногорией

Палата аудиторов Узбекистана подписала соглашения о сотрудничестве с Россией и Черногорией в области внедрения международных стандартов аудита.

Источник: Uzdaily.uz

В частности, Палата аудиторов Узбекистана подписала соглашения с «Российским Союзом аудиторов» и Институтом бухгалтеров и аудиторов Черногории Scekic Rade.

В рамках документов стороны намерены развивать сотрудничество для создания благоприятных условий и развития бухгалтерской, аудиторской и других смежных профессий на территории стран.

Стороны также будут внедрять международные стандарты финансовой отчётности и аудита в систему национального учета с использованием передового зарубежного опыта.

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