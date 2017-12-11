Консульства США в трех городах РФ возобновляют выдачу виз в ограниченном объеме
Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU — Консульства США в
Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU — Консульства США в
«11 декабря консульства США в
«Как упомянул посол США в РФ Джон Хантсман, мы хотим, чтобы россияне имели возможность путешествовать в США, знакомиться с нашей культурой, обучаться в наших университетах и вести бизнес с американскими партнерами. Поэтому мы рады частично возобновить предоставление визовых услуг. Мы считаем, что взаимодействие между нашими народами и
В нем подчеркивается, что посольство не сможет возобновить выдачу виз в том объеме, который поддерживался «до необоснованного решения правительства Российской Федерации существенно сократить численность персонала посольства США и трех консульств».
«Мы продолжаем выполнять свою работу со значительно сокращенным кадровым составом, что неизбежно подразумевает сокращенный объем визовых услуг. Хотя мы рады возобновить этот процесс, его ограниченный характер
Ранее в российском МИД назвали возобновление выдачи виз в трех генконсульствах США шагом в правильном направлении, но выразили сожаление в связи с тем, что россиян
Кроме того, на Смоленской площади подчеркнули, что Вашингтон намеренно урезал число консульских работников в диппредставительствах США в России, чтобы спровоцировать общественное недовольство.
«Американское посольство жалуется на нехватку персонала, который был сокращен по нашему требованию. Но,
В нем также отмечалось, что США массово затягивают выдачу виз экипажам «Аэрофлота», нарушая двустороннее соглашение о воздушном сообщении. Сложности с получением американских виз возникают и у российских спортсменов, которые по этой причине не успевают на международные соревнования.
По решению российского правительства штат всех дипломатических представительств США в России к 1 сентября был сокращен с 1200 до 455 человек. Это решение было частью пакета ответных мер на высылку из США 35 российских дипломатов в декабре 2016 года и арест дипсобственности РФ. Посольство США в России заявило, что не сможет выдавать прежнее число виз с таким количеством сотрудников. Процедура выдачи новых виз была приостановлена с 23 августа и возобновилась 1 сентября только в Москве, все прежние записи на собеседования были аннулированы.