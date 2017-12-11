Консульства США в трех городах РФ возобновляют выдачу виз в ограниченном объеме

Источник: Reuters

«11 декабря консульства США в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке возобновят проведение собеседований на неиммиграционные визы в ограниченном объеме», — сообщило посольство США в РФ. Посольство в Москве продолжит проводить собеседования на иммиграционные, диверсификационные и неиммиграционные визы в ограниченном объеме.

«Как упомянул посол США в РФ Джон Хантсман, мы хотим, чтобы россияне имели возможность путешествовать в США, знакомиться с нашей культурой, обучаться в наших университетах и вести бизнес с американскими партнерами. Поэтому мы рады частично возобновить предоставление визовых услуг. Мы считаем, что взаимодействие между нашими народами и американо-российские деловые связи являются основой стабильности наших двусторонних отношений», — отмечается в сообщении, опубликованном на сайте дипмиссии.

В нем подчеркивается, что посольство не сможет возобновить выдачу виз в том объеме, который поддерживался «до необоснованного решения правительства Российской Федерации существенно сократить численность персонала посольства США и трех консульств».

«Мы продолжаем выполнять свою работу со значительно сокращенным кадровым составом, что неизбежно подразумевает сокращенный объем визовых услуг. Хотя мы рады возобновить этот процесс, его ограниченный характер по-прежнему является печальным последствием решения правительства РФ ограничить штат дипмиссии США», — заявили в посольстве.

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Ранее в российском МИД назвали возобновление выдачи виз в трех генконсульствах США шагом в правильном направлении, но выразили сожаление в связи с тем, что россиян по-прежнему будут обслуживать не в полном объёме.

Кроме того, на Смоленской площади подчеркнули, что Вашингтон намеренно урезал число консульских работников в диппредставительствах США в России, чтобы спровоцировать общественное недовольство.

«Американское посольство жалуется на нехватку персонала, который был сокращен по нашему требованию. Но, во-первых, это сделано в ответ на массовую высылку из США российских дипломатов и другие откровенно враждебные шаги против России. Во-вторых, решение урезать именно работников, занятых на визовом участке, принимали в Вашингтоне и сделали это преднамеренно — россиянам специально создали неудобства, рассчитывая спровоцировать общественное недовольство», — говорилось в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.

В нем также отмечалось, что США массово затягивают выдачу виз экипажам «Аэрофлота», нарушая двустороннее соглашение о воздушном сообщении. Сложности с получением американских виз возникают и у российских спортсменов, которые по этой причине не успевают на международные соревнования.