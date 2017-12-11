Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Толкалина с дочерью, Старшенбаум и другие: премьера «Вечеринки»
Препарат от алкоголизма помогает в лечении рака
После задержания Саакашвили посольство США выступило с призывом
Прокуратура изымает зарубежную недвижимость у чиновников
В Москве застрелили 30-летнюю женщину
«Шокирующие предсказания» Saxo Bank на 2018 годЭксперты выбрали десять наиболее спорных событий, которые вероятны в следующем году
СМИ: Алла Пугачева не будет участвовать в новогодних «огоньках»
Алиса Фрейндлих принимает поздравления с 83-летием
Новый внедорожник «Ламборгини»: цена от 15,2 млн рублей
С 1 декабря на авто должны стоять зимние шины
СМИ: Новый поворот в деле Саакашвили — агент СБУ сбежал в Москву
Семенович позирует на диване в прозрачном боди
Абрамович, Бондарчук, Ургант побывали на премьере в театре
Мама Джастина Бибера рассказала о своем отношении к Селене Гомес
Золотой стол: Буре публикует кадры дома на Рублевке - СМИ
Телезрители едва узнали 60-летнюю Догилеву – СМИ
После задержания Саакашвили посольство США выступило с призывом
"Уникальная встреча": глава МИД Украины о Лаврове
Фоторепортажи
8Суперлуние-2017
12Трамп признал столицей Израиля Иерусалим
04:00 (мск), источник: РБК

В Варшаве прокомментировали подрыв польского автобуса на Украине

МИД Польши назвал подрыв автобуса с польскими туристами во Львовской области «антипольским инцидентом», говорится на сайте ведомства.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Министерство иностранных дел Республики Польша подтверждает, что в ночь с 9 на 10 декабря этого года в Львове от взрыва пострадал польский автобус, и с обеспокоенностью отмечает очередной антипольский инцидент на территории Украины», — сообщает ведомство.

Как добавили в польском МИД, организатор поездки решил вернуть польских туристов обратно в Польшу. Польское консульство во Львове оказывает им содействие. В результате инцидента никто не пострадал.

Читайте также
Варшава без Киева «отлично справится», заявили в МИД Польши

Взрыв автобуса с польскими регистрационными номерами, на котором должны были ехать 23 польских туриста, произошел на стоянке около отеля «Панская гора» в Львовской области. Глава МИД Украины заявил в своем Twitter, что инцидент является «провокацией» в канун визита польского президента Анджея Дуды.

Глава польского государства должен прибыть на Украину 13 декабря.

Глава МИД Украины Павел Климкин 9 декабря заявил, что работающие в Польше украинцы «спасают» ее экономику. В то же время польский МИД не увидел в сильной Украине залога существования Польши.

Отношения Киева и Варшавы обострились в последнее время, во многом из-за вопросов, связанных с исторической памятью. Так, польские власти протестуют против увековечивания УПА и уничтожения польских памятников на западе страны. Польша в ноябре создала так называемый черный список украинцев, которые ведут «антипольскую» деятельность — им запрещен въезд на территорию страны. Однако содержание списка польские власти не раскрывают. В том же месяце был закрыт въезд в Польшу секретарю Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти участников АТО, жертв войны и политических репрессий Святославу Шеремету. Такие меры Варшава объяснила, в частности, тем, что Киев первым начал враждебные действия: еще раньше, в декабре 2016 года Украина запретила въезд мэру пограничного Перемышля Роберту Хоме за «антиукраинскую деятельность». В начале декабря в МИД Польши заявили об «ангельском терпении» в отношении Украины.

2 комментарияк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Мнение: риторика Путина по Играм-2018 изменилась на 180 градусов
Глава МОК отреагировал на слова Путина о спортсменах на Олимпиаде
«Спартак» разгромил ЦСКА в московском дерби
СМИ: Кремль решил превратить выборы президента в праздник
РЖД пустили все поезда в обход Украины
Роспотребнадзор предложил маркировать вредные продукты
Консульства США возобновляют выдачу виз в трех городах РФ
Минфин предложил ввести новые требования к винным этикеткам
Спорт
«Спартак» взял у ЦСКА реванш за первый круг Семь главных вопросов и ответов о последнем дерби 2017 года
Авто
Знак «Ш»: в России началась облава Сразу из нескольких регионов России пришли новости, что сотрудники ГИБДД начали выписывать штрафы за отсутствие знака «Шипы»
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
СМИ: Алла Пугачева не будет участвовать в новогодних «огоньках» По словам директора певицы, она не появится ни в одном праздничном телеэфире
Недвижимость
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Дворянские гнезда: сколько стоят квартиры в самых старых особняках Москвы
Недвижимость полковника Захарченко передадут Росимуществу
В Мордовии болельщиков чемпионата мира по футболу поселят в палатках
Леди
9 абсурдных модных находок (которые стоят, как аренда квартиры) Мы бы очень хотели познакомиться с модницами, купившими эти удивительные предметы гардероба
Дети
Елена Захарова рассказала о новорожденной дочке Звездная мама раскрыла подробности первых дней жизни малышки.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь