Консульство США во Владивостоке возобновило собеседования на получение виз
Желающие отправится в Америку в качестве туристов собрались сегодня у здания на Пушкинской, 32.
Желающие отправится в Америку в качестве туристов собрались сегодня у здания на Пушкинской, 32.
Владивосток, 11 декабря, PrimaMedia.
Консульства США во Владивостоке сегодня, 11 декабря, возобновило проведение собеседований на неиммиграционные визы. Отметив при этом, что работа по выдаче виз будет производиться в ограниченном объеме
Спустя три месяца, Вашингтон вернул «привилегию» Владивостоку. Как объяснил посол США в РФ Джон Хантсман, «мы хотим, чтобы россияне имели возможность путешествовать в США, знакомиться с нашей культурой, обучаться в наших университетах и вести бизнес с американскими партнерами. Поэтому мы рады частично возобновить предоставление визовых услуг. Мы считаем, что взаимодействие между нашими народами и
Однако в посольстве подчеркивают, что не смогут возобновить выдачу виз в том объеме, который поддерживали до решения правительства Российской Федерации сократить численность персонала посольства США и трех консульств.
«Мы продолжаем выполнять свою работу со значительно сокращенным кадровым составом, что неизбежно подразумевает сокращенный объем визовых услуг, — сетует посол Джон Хантсман.
Отметим, что это решение озвучено сразу после того, как стало известно об отмене визита Хантсмана на Дальний Восток, в ходе которого посол США планировал побывать во Владивостоке и