Консульство США во Владивостоке возобновило собеседования на получение виз

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 11 декабря, PrimaMedia.

Консульства США во Владивостоке сегодня, 11 декабря, возобновило проведение собеседований на неиммиграционные визы. Отметив при этом, что работа по выдаче виз будет производиться в ограниченном объеме из-за уменьшения штата сотрудников. С раннего утра около здания на Пушкинской, 32 собрались желающие отправиться в Америку в качестве туристов. Всех их запустили в консульство после 9 часов утра, сообщает ИА PrimaMedia.

Напомним, в конце августа этого года представители посольства США объявили о том, что консульства приостанавливают выдачу виз. Даже тем, кто к тому времени уже записался на собеседование, пришлось переназначить его на более позднее время и проходить в Москве. Вашингтон объяснил нововведения сокращением своего дипкорпуса в России. Ранее Москва предписала сократить американские дипмиссии в России на 755 человек, до 455 сотрудников. Однако меру изначально называли временной.

Спустя три месяца, Вашингтон вернул «привилегию» Владивостоку. Как объяснил посол США в РФ Джон Хантсман, «мы хотим, чтобы россияне имели возможность путешествовать в США, знакомиться с нашей культурой, обучаться в наших университетах и вести бизнес с американскими партнерами. Поэтому мы рады частично возобновить предоставление визовых услуг. Мы считаем, что взаимодействие между нашими народами и американо-российские деловые связи являются основой стабильности наших двусторонних отношений».

Однако в посольстве подчеркивают, что не смогут возобновить выдачу виз в том объеме, который поддерживали до решения правительства Российской Федерации сократить численность персонала посольства США и трех консульств.

«Мы продолжаем выполнять свою работу со значительно сокращенным кадровым составом, что неизбежно подразумевает сокращенный объем визовых услуг, — сетует посол Джон Хантсман.