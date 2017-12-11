США, Япония и Южная Корея начали совместные учения ВМС
ТОКИО, 11 дек — РИА Новости, Иван Захарченко. США, Япония и Южная Корея начали двухдневные совместные
ТОКИО, 11 дек — РИА Новости, Иван Захарченко. США, Япония и Южная Корея начали двухдневные совместные
Маневры пройдут в водах близ Японии и Корейского полуострова. В ходе учений задействуют оснащенные системами раннего обнаружения американский эсминец Stethem, южнокорейский «Соэ Ю Соннён», а также японский «Тёкай».
В свою очередь, в Сеуле отметили, что в ходе маневров военные смоделируют условные пуски северокорейских баллистических ракет и отработают обмен информацией между кораблями.
В пятницу завершились пятидневные учения ВВС США и Южной Кореи Vigilant AC. Они стали самыми крупномасштабными в истории — в них задействовали около 230 самолетов, включая шесть американских
Ранее Россия и Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.