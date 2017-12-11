США, Япония и Южная Корея начали совместные учения ВМС

Источник: AP 2017

Маневры пройдут в водах близ Японии и Корейского полуострова. В ходе учений задействуют оснащенные системами раннего обнаружения американский эсминец Stethem, южнокорейский «Соэ Ю Соннён», а также японский «Тёкай».

В Токио рассказали, что цель учений — повышение тактического потенциала военно-морских сил самообороны и укрепление отношений между тремя странами.

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В свою очередь, в Сеуле отметили, что в ходе маневров военные смоделируют условные пуски северокорейских баллистических ракет и отработают обмен информацией между кораблями.

В пятницу завершились пятидневные учения ВВС США и Южной Кореи Vigilant AC. Они стали самыми крупномасштабными в истории — в них задействовали около 230 самолетов, включая шесть американских истребителей-невидимок F-22. В Пхеньяне заявили, что эти маневры говорят о подготовке удара по КНДР, и выразили мнение, что война на Корейском полуострове неизбежна.