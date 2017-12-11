Законы шариата и отличия суннитов от шиитов обсудили молодые политики в Хабаровске

Хабаровск, 11 декабря, AmurMedia.

Участники проекта «Школа молодого политика» Депутатского центра Хабаровской городской Думы в побывали в мечети краевого центра. Эта экскурсия стала идейным продолжением похода в православную семинарию. Вместе с будущими политическими деятелями в особенностях основных религий разбирался корр. ИА AmurMedia.

В зале Хабаровской мечети участников проекта приветливо встретил имам Хайдар хазрат Гарипов. Он рассказал об основах ислама, различиях между суннитами и шиитами, а так же ответил на интересовавшие молодых людей вопросы. Во время диалога участники мероприятия обсудили такие серьезные темы, как законы шариата, терроризм, падение традиций и многие другие.

Настоящим открытием для молодых политиков стал факт, что в ряде ключевых аспектов, ислам и православие являются схожими религиями. Согласились они и в том, что приоритетом для мусульман и христиан, проживающих в России, является процветание и благополучие общего государства.

— Ответы на вопросы были интересными, — поделилась впечатлением участница «Школы молодого политика» Василиса Кокорина. — Много нового рассказали про законы шариата. Я поняла, что для нас, для христиан и мусульман, живущих на территории России, очень важно быть едиными: мы все вносим вклад в то, чтобы наша страна была сильной и безопасной. А террористы — не настоящие верующие, и являются врагами как православия, так и ислама.