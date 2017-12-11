С 2018 года в Омской области вступят новые правила пограничного режима
Для въезда в приграничные территории нужно оформить пропуск.
Для въезда в приграничные территории нужно оформить пропуск.
С 1 января 2018 года в Омской области вступят новые правила пограничного режима. Об этом сообщает
В 2018 году в Омской области будут действовать новые правила пограничного режима. Так, с первого января 2018 года все граждане, которые зарегистрированы в приграничных районах Омской области смогут въезжать в населённые пункты, расположенные неподалёку от государственной границы, только по паспорту. Остальным гражданам для этого нужно оформить пропуск в одном из структурных подразделений Пограничного управления ФСБ России по Омской области.
«С начала года срок действия пропусков для жителей, имеющих регистрацию по месту жительства в пределах Омской области, увеличен до 3 лет, для жителей других регионов и иностранных граждан
Отметим, что для оформления пропуска нужно направить письмо в районные подразделения Пограничного управления. Для удобства, заявление можно отправить и по электронной почте. Документы следует отправлять на адрес pu.omskobl@fsb.ru.