С 2018 года в Омской области вступят новые правила пограничного режима

С 1 января 2018 года в Омской области вступят новые правила пограничного режима. Об этом сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Омской области.

В 2018 году в Омской области будут действовать новые правила пограничного режима. Так, с первого января 2018 года все граждане, которые зарегистрированы в приграничных районах Омской области смогут въезжать в населённые пункты, расположенные неподалёку от государственной границы, только по паспорту. Остальным гражданам для этого нужно оформить пропуск в одном из структурных подразделений Пограничного управления ФСБ России по Омской области.

«С начала года срок действия пропусков для жителей, имеющих регистрацию по месту жительства в пределах Омской области, увеличен до 3 лет, для жителей других регионов и иностранных граждан по-прежнему остался до 1 года», -пояснили в пресс-службе ведомства.