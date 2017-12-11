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09:30 (мск), источник: АиФ Омск

С 2018 года в Омской области вступят новые правила пограничного режима

Для въезда в приграничные территории нужно оформить пропуск.

С 1 января 2018 года в Омской области вступят новые правила пограничного режима. Об этом сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Омской области.

В 2018 году в Омской области будут действовать новые правила пограничного режима. Так, с первого января 2018 года все граждане, которые зарегистрированы в приграничных районах Омской области смогут въезжать в населённые пункты, расположенные неподалёку от государственной границы, только по паспорту. Остальным гражданам для этого нужно оформить пропуск в одном из структурных подразделений Пограничного управления ФСБ России по Омской области.

«С начала года срок действия пропусков для жителей, имеющих регистрацию по месту жительства в пределах Омской области, увеличен до 3 лет, для жителей других регионов и иностранных граждан по-прежнему остался до 1 года», -пояснили в пресс-службе ведомства.

Отметим, что для оформления пропуска нужно направить письмо в районные подразделения Пограничного управления. Для удобства, заявление можно отправить и по электронной почте. Документы следует отправлять на адрес pu.omskobl@fsb.ru.

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