Глава Приморья Андрей Тарасенко встретился с депутатами фракции КПРФ

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Владивосток, 11 декабря, PrimaMedia.

Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко провел первую встречу с депутатами фракции КПРФ Законодательного собрания Приморского края в понедельник, 11 декабря. Участники совещания обсудили планы по совместной работе с депутатским корпусом на ближайшее время и вопросы, связанные с распределением средств краевого бюджета. Андрей Тарасенко отметил, что помощь депутатов требуется краевой администрации при реализации государственных программ, кадровых и социальных вопросов, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

«В вузах Приморья начинает работать система целевого набора — по окончании обучения молодых специалистов будут распределять по отдаленным городам и селам, важно подготовить для них жилье. Уже в следующем году начнем собирать у себя сельскохозяйственную технику с помощью федеральных средств. Это позволит снизить стоимость техники и, следовательно, нарастить объемы агропромышленного производства и снизить конечную цену продукта для потребителя. Контроль стоимости продовольственной корзины сегодня — одна из главных задач», — подчеркнул врио губернатора.

Отдельное внимание, по словам Андрея Тарасенко, уделяется поддержке приморцев пенсионного возраста. Так, в ближайшие дни вступит в силу распоряжение врио губернатора о льготном проезде на общественном транспорте для этой категории граждан.

«Перевозчики, работающие как на внутригородских, так и на междугородних маршрутах, которые предоставят для пенсионеров льготы на проезд, получат субсидию из краевого бюджета», — акцентировал внимание собравшихся врио губернатора.

Глава региона добавил, что партийцы, работающие непосредственно на территориях бок о бок с местными властями, могут помочь в решении частных вопросов.

«16 декабря откроется обновленный Владивостокский цирк. Представления программы бесплатно должны увидеть дети из всех муниципальных образований Приморья. Проконтролируйте работу муниципальных администраций по составлению списков ребят. Транспорт мы предоставим», — заявил врио губернатора.

Заместитель руководителя фракции КПРФ в Законодательном собрании Приморского края, заместитель председателя комитета по социальной политике и защите прав граждан КПРФ Владимир Беспалов сообщил, что в настоящее время депутаты фракции держат на контроле около 30 вопросов, некоторые из них — проблемные.

«Мы контролируем исполнение программ по ремонту и строительству учреждений культуры, школ и детских садов. Просим обратить внимание на базовую школу Яковлевке, она остро нуждается в ремонте. Еще один важный вопрос, требующий вашего участия, — строительство автомобильных мостов в ряде муниципальных образований края», — добавил он.