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09:35 (мск), источник: РИА Новости

В корпорации развития Крыма рассказали об инвестициях из ЕС и Украины

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек — РИА Новости. В Крым поступают инвестиции как из стран Европейского союза, так и из Украины, сообщил в интервью РИА Новости глава корпорации развития республики Олег Морозов.

Источник: РИА Новости

«В основном Германия, Италия, Австрия, Турция (компании, инвестирующие в Крым — ред.). Есть и из Украины. Для них существует режим дружественного государства. В основном это граждане Украины, которые выступают в роли российских инвесторов», — сказал Морозов в интервью РИА Новости.

По его словам, напрямую иностранный бизнес в Крым не заходит, так как дает о себе знать режим санкций.

«Но мы знаем, что за некоторыми де-факто российскими компаниями стоит иностранный капитал. Их учредителями являются, в том числе, иностранные физические и юридические лица. К примеру, стандартный вариант, когда иностранцы создают “дочку” в Москве, которая является учредителем компании, выступающей инвестором в Крыму», — отметил Морозов.

Глава корпорации подчеркнул, что за последний год корпорации удалось в разы сократить время с момента обращения инвестора и до начала реализации проекта.

«Оптимально от идеи до подписания договора должно пройти не более 60 суток. У нас в среднем — 128. Еще есть куда стремиться. Первичный анализ по моему приходу в корпорацию в августе прошлого года, ужаснул. Там было 258 дней. Сокращение произошло в два раза», — сказал Морозов.

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